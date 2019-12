L'équipe type des joueurs à suivre lors du 8e tour de Coupe de France

Avant l'entrée en lice des bolides de Ligue 1 en janvier, la Coupe de France va vivre son huitième tour ce week-end. L'occasion parfaite pour découvrir de nouvelles petites bêtes.

Gardien :

Guillaume Schalke (Côte-Chaude Sportif) : Plus de 45 ans après avoir atteint les 32es de finale de la Coupe de France, le Côte-Chaude Sportif (R2) accueille ce week-end Le Puy Foot 43 Auvergne, lanterne rouge de National. Et le club de Saint-Étienne pourra compter sur Schalke, héros du tour précédent après avoir arrêté deux tirs au but. Alexander Nübel a du souci à se faire.

Défenseurs :

Samir Kecha (FC Mulhouse) : Opposé au SAS Épinal, ce fan de pêche à la ligne disputera son 300e match avec l’équipe première du FC Mulhouse. Pas mal pour un joueur qui n'a jamais voulu goûter au haut niveau, ni au monde pro.

Anthony Ferron (AF Virois) : Formé à l'US Alençon en tant que milieu récupérateur, Tony Ferron a ensuite reculé d'un cran pour faire parler son sens de l'anticipation. Pas étonnant quand on est le fiston du défenseur central Christophe Ferron, vainqueur de la Coupe de France avec Lorient en 2002.

Julien Legendre (Sablé FC) : Avec un 32e de finale contre Sedan en 2012, un 16e de finale face au PSG la même année, puis un 7e tour face à Brest, alors en Ligue 2, en 2014, la Coupe de France n'a plus aucun secret pour le défenseur de Sablé (N3). Autant dire que Concarneau (N1) ne l'effraie guère.

David Artheron (RC Grasse) : Élu meilleur joueur de la Côte d'Azur à l'issue de la saison 2016-2017, le défenseur de Grasse (N2) a été buteur lors du tour précédent contre Marseille Endoume. Nul doute qu'il voudra remettre le couvert face à l'Athlético Marseille (N3) ce week-end. Karim Aklil tremble déjà.

Milieux :

Stéphane Abaul (Club Franciscain) : Champion en titre de Martinique, le Club Franciscain a traversé l'océan Atlantique avec l'espoir de ramener de Tours une qualification historique à la maison. Et pour y parvenir, quoi de mieux que d'avoir avec soi le capitaine de la sélection nationale ?

Dragan Antanasijevic (Trélissac FC) : 160 matchs de D2 serbe dans les pattes, une barbe longue comme la Route des Gourdoux et un accent serbo-périgourdin qui fleure bon la mixité. Pas de doute, Dragan a toute sa place ici.

Anthony Schuster (Les Herbiers) : Parti en Belgique après la finale perdue face au PSG en 2018, le joueur formé au Téfécé est désormais de retour pour jouer un vilain tour au Mans FC. Largement suffisant pour que MC Circulaire lui dédicace prochainement un morceau.

Attaquants :

Babacar Leye (Voltigeurs de Châteaubriant) : Neuf buts en Coupe de France depuis le début de cette édition 2019-2020 pour ce gosse de 19 ans. Qui dit mieux ? Personne !

Hassan M'Barki (Hombourg-Haut) : Attaquant phare du petit poucet Hombourg-Haut, M'Barki a déjà fait dérailler plusieurs gros calibres lorsqu'il évoluait au Sarreguemines FC. Au tour précédent, il avait parié qu'en cas de but, il emmènerait son équipe au Maroc. Évidemment, c'est ce qu'il s'est passé.

Jordan Blondel (US Granville) : Normand pur jus, il est surtout un véritable spécialiste des buts YouTube. La preuve avec cette aile de pigeon fabuleuse datée d'avril 2016. Ça plane pour lui.

Remplaçants :

Grégory El Mouets (ES Chilly) : Avec seulement deux montées avec Bons-en-Chablais et une demi-finale de Coupe de District à son actif, il est certainement le coach le plus inexpérimenté de ce 8e tour. Mais face à l'ES Fabrègues (N3), il pourrait vite se rattraper. Chilly con succès.

Florian Printant (AS Fabrègues) : Formé au MHSC, il s'est exilé cet été à seulement onze petits kilomètres de Montpellier. Solide, bon dans les airs et pas maladroit avec ses pieds, le portier de 20 ans n'est pas du genre à faire dans la dentelle. Surtout quand il s'agit de défendre son paternel.

Niveau manque de respect on ne peut pas mieux faire. Merci l'@ASSEofficiel pour votre reconnaissance. pic.twitter.com/3OYSixwqrQ — Printant Florian (@FlorianPrintant) October 20, 2019

Hugo Connan (FC Challans) : Pur produit du SM Caen, ce latéral multitâche connaît bien la Coupe de France puisqu'il était de l'aventure granvillaise la saison dernière. De retour en Vendée, le voilà prêt à batailler ferme contre l'US Colomiers. Connan le Barbare.

Zana Allée (Stade Briochin) : Né en Irak de parents kurdes, le milieu de Saint-Brieuc veut briller face aux Voltigeurs de Châteaubriand (N3). Rien de plus logique quand on évolue en N2 après être passé par le Stade rennais, l'AJ Auxerre, l'AC Ajaccio, et qu'on s'est entraîné avec Arsenal. À la recherche du temps perdu.

Ahmed Fekir (Stade Plabennecois) : Non, Ahmed n'est ni le frère, ni le cousin éloigné de l'ancien capitaine lyonnais. Ce qui ne l'empêche pas d'être un milieu offensif de qualité. Remplaçant lors du 7e tour, il est entré en jeu à la 53e minute avant de claquer un doublé synonyme de qualification. Prends-ça Nabil.

Kévin Le Sauce (Stade Pontivyen) : L'an dernier, alors que son équipe venait d'être éliminée par Guingamp en 32e de finale, l'attaquant de Pontivy (N3) avait gardé le sourire et était monté dans le kop guingampais pour un clapping endiablé. Mais ce samedi, c'est Fabien Lemoine qui viendra dans le kop pontivyen pour fêter l'élimination du FC Lorient. True story.

Par Maxime Renaudet