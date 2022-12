L'équipe type des huitièmes de la Coupe du monde

Deux séances de tirs au but, deux cartons, un favori qui passe à la trappe, ces huitièmes de finale de Coupe du monde ont été riches en émotions. Et certains joueurs se sont montrés à leur avantage.

« With or without you. With or without you, ah, ah. I can't live with or without you. And you give yourself away. And you give yourself away. And you give. And you give. And you give yourself away. My hands are tied. » Yassine Bono.

Gardien de but

Yassine Bounou (Maroc)

Défenseurs

Denzel Dumfries (Pays-Bas)

Il casse le mur du son, ne se pose pas de questions et est guidé comme un aimant vers le but adverse. Willy Denzel.

Pepe (Portugal)

Il est devenu le joueur le plus âgé à marquer en phase à élimination directe de Coupe du monde. Un record qui sera battu dans quatre ans quand Pepe plantera un nouveau coup de tête en huitièmes de finale à 43 ans.

Thiago Silva (Brésil)

Il s’ennuie en défense où personne n’arrive à le mettre en danger, alors il s’est permis de monter aux avant-postes pour devenir le plus vieux joueur à faire une passe décisive en Coupe du monde depuis 1966. Et dire que les dirigeants du PSG le pensaient trop vieux en 2020...

Noussair Mazraoui (Maroc)

On comprend mieux pourquoi Benjamin Pavard joue dans l’axe au Bayern Munich et non dans le couloir droit de la défense.

Milieux de terrain

Jude Bellingham (Angleterre)

Tout le monde avait rigolé quand, en 2020, Birmingham avait décidé de retirer son numéro 22 après son transfert à Dortmund alors qu’il n’avait disputé que 44 rencontres à 16 piges. En fait, le club était visionnaire. Hey Jude.

Adrien Rabiot (France)

En 2018, il avait refusé d’être réserviste, car il savait qu’il devait être titulaire dans cette équipe de France. L'histoire ne lui a pas donné tort.

Ivan Perišić (Croatie)

La sonde solaire Parker embarquée par la fusée Delta IV Heavy aurait atteint une vitesse de 600 000 km/h selon la NASA. La tête de Perišić aurait, elle, atteint les 900 000 km/h selon Shūichi Gonda.

Attaquants

Kylian Mbappé (France)

Le football c’est facile, tu passes la balle à Mbappé, et il s’occupe du reste. Kyks and rush.

Gonçalo Ramos (Portugal)

Pour sa première titularisation en Coupe du monde, Pelé avait fait une passe décisive. Gonçalo Ramos, lui, a planté un triplé. De là à dire que le Portugais est plus fort que le Brésilien, il n’y a qu’un pas.

Lionel Messi (Argentine)

Les mauvaises langues diront qu’il aura fallu une très faible équipe d’Australie pour voir Messi marquer son premier but en phase à élimination directe d’un Mondial. Les esthètes, eux, apprécieront juste le spectacle.

Sur le banc

Fernando Santos (Portugal)

Comme Erik ten Hag, Fernando Santos a eu le courage de mettre Cristiano Ronaldo sur le banc. Heureusement qu'il a préféré prendre le jeu pratiqué par le Néerlandais du côté de l'Ajax plutôt que celui qu'il inflige à Old Trafford.

Dominik Livaković (Croatie)

En stoppant trois tirs au but face au Japon, il pensait faire partie de cette équipe type, mais c’était avant que Yassine Bounou ne passe par là.

Romain Saïss (Maroc)

Le natif de Bourg-de-Péage a fait barrage aux véhicules espagnols qui ont tout tenté pour casser sa barrière et ainsi rouler sur l’autoroute des quarts de finale. En vain.

Achraf Hakimi (Maroc)

Il y a ceux qui tremblent au moment de frapper le tir au but qui qualifie leur pays pour un quart de finale historique. Et puis il y a Achraf Hakimi qui claque une panenka.

Vinícius Júnior (Brésil)

Comme David Ginola, Vinícius Júnior est magnifique sur le terrain. En revanche, il danse bien mieux que l’ancien du PSG.

Harry Kane (Angleterre)

Comme quoi, on peut jouer dos au but, marquer et faire jouer son équipe. #PivotGang

Sofiane Boufal (Maroc)

Depuis la retraite de Ronaldinho, personne n’avait jamais fait une première période aussi folle que celle de Sofiane Boufal. Qui peut encore contredire le fait que la Ligue 1 soit la Ligue des talents ?

Moon-hwan Kim (Corée du Sud)

Un défenseur qui met un petit pont à Neymar. C’est ça qu’on appelle le multivers ?

Haji Wright (Australie)

Son but est la chose la plus inexplicable depuis le triangle des Bermudes.

Par Steven Oliveira