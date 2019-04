L'équipe type des Hilton

Avec 450 matchs au compteur, Vitorino Hilton est désormais le joueur étranger le plus capé de Ligue 1. Cela valait bien une équipe type.

Gardien :

Micah Hilton: Jusqu’à présent, la carrière de cet international montserratien se résume à trois rencontres disputées respectivement contre Saint-Vincent et les Grenadines, la Barbade et le Bélize. Bilan : aucune victoire et dix-sept buts encaissés. Mais après une traversée du désert longue de presque sept ans, Micah est de retour en sélection... sur le banc. Bilan : trois victoires et une seule petite défaite. Il est temps de lui offrir sa seconde chance.

Défenseurs

Pérez Hilton: Capable de péter une carrière et d’en construire une autre, Pérez Hilton – qui se prénome en réalité Mario Lavandeira, soit un nom aussi sexy que Laurent Agouazi – est ce qu’on peut appeler un polyvalent, un vrai. Le genre de type indispensable pour foutre le bordel dans un couloir. L’anti-Sébastien Pérez.

Hilton John : Inventeur du « Tripote moi la b*** avec les doigts » et génial manieur de synthé, il a forcément un rôle à jouer pour soutenir le vieux Vito. On ne naît pas toujours Hilton, on peut le devenir. Un classique.

Vitorino Hilton: 450 matchs de Ligue 1 sur le CV, un physique de plombier bodybuildé, un Delio Onnis désormais scotché dans le rétro et un Laurent Blanc tout proche d’être égalé au nombre de matchs joués avec le MHSC, Vito a déjà presque réglé tout le monde sur son cas. À 41 ans, on peut être un ancien Papillon de lumière comme Cindy Sander ou on peut être Vitorino Hilton. C’est aussi ça le destin.

Conrad Hilton: Fondateur des hôtels éponymes, c’est à lui que l’on va logiquement confier les clés du couloir. Droite ou gauche, peu importe. Et tant pis si son physique un peu frêle lui vaut le surnom de « demi-pension » par ses coéquipiers, Conrad se distingue par son talent dans la réception des longs ballons. À tel point qu’on l’appelle aussi parfois « le concierge. »

Milieux

Peter Hilton: À un « S » près, Peter Hilton aurait pu voir la main de Dieu. Finalement, il a préféré faire sauter des codes allemands en jouant de la cryptanalise lors de la Seconde Guerre mondiale et soutenir une thèse intitulée Calculation of the Homotopy Groups of An2-polyhedra. Alors, c’est toujours Valère Germain l’ambassadeur du Q.I. en short ?

Elliot Hilton: Issu d’un sport où le salto arrière est interdit, pourquoi Elliot Hilton s’interdirait les cabrioles ? Champion de Grande-Bretagne de patinage artistique il y a dix piges, Elliot le Magnifique est l’atout parfait pour les séances de stretching de Vito.

Daisy et Violet Hilton: Ces sœurs siamoises nées à Brighton ont fait la paire pendant soixante ans. Une complicité inégalable pour ce qui est de la récupération au milieu de terrain.

George Hilton: Une gueule, une gâchette et une réputation de salopard : un rêve de coach à classer entre Diego Costa et Héctor Moreno. Django arrive, préparez vos cercueils.

Attaquantes

Paris Hilton: Tourner une sextape n’empêche pas d’atteindre son but. Ou d’en marquer. Ou les deux. Idée de titre pour la prochaine : « Paris est magique ! »

Nicky Hilton: Pas facile de se faire un prénom quand c'est un autre membre de sa famille qui tire toute la couverture à soi. Axel Merckx, Bruno Brel, Riffi Mandanda ou Julien Lachuer en savent quelque chose. Mais quand on reste en retrait, on n'est jamais aussi bien placé que pour livrer une passe dé. Pan !

Remplaçants

Walter Hilton: Pas besoin d’aller à la messe, la messe peut venir à vous. Oscar Ewolo et Marcos Ceará l’ont prouvé, Walter Hilton peut venir le confirmer, lui, l’auteur de L’Échelle de la perfection et d’une petite pile d’épîtres. Alors, pourquoi pas l’installer en subersub relanceur du FC Croix latine ?

Eek-A-Mouse: S’il s’appelle Rypton Joseph Hylton à l'état civil, le reggaeman jamaïcain officie sur scène avec le nom d’un cheval de course sur lequel il avait l’habitude de parier. Et quoi de mieux qu’un étalon pour galoper dans les talons des milieux adverses ?

John Hilton: En 1980, la cote de la victoire de ce pongiste britannique aux championnats d’Europe est de 1000 contre 1. Et John va faire taire tous les bookmakers en décrochant ce titre, le seul de toute sa carrière. Assurément un bonhomme à lancer pour inverser la tendance dans un match mal embarqué.

Par Maxime Brigand et Julien Duez