L’équipe type des Barjots

Il y a les Barjots français du hand, et puis il y a les Barjots de Châtillon. Évoluant en troisième division de Foot Loisir Amateur, cette équipe de foot à sept dispose d’un effectif de tarés où chacun a sa petite anecdote à raconter. Une team complètement dingue à retrouver dès octobre prochain sur So Foot puisqu'elle est déjà inscrite au Vrai Foot Day, la première journée européenne du foot amateur.



Gardien

Jeremy Djian : Le Lev Yachine 2.0. Celui qui a attendu les années 2000 pour postuler le Ballon d’or amateur, celui qui dégoûte les autres clubs du championnat chaque semaine. Celui aussi qui sait faire trembler les filets autres que les siens, en témoigne son but cette saison sur un puissant dégagement. Manuel Neuer peut prendre sa retraite.

Défenseurs

Franck Badache : Véritable mascotte des Barjots et musicien à ses heures perdues, le latéral surnommé le serpent de Marrakech excelle par ses courtes transmissions et son jeu au sol. Son secret pour conserver ce niveau dantesque ? Son alimentation, basée principalement sur des herbes aussi amères que ses adversaires.

Michel Beraza : Le doyen, dont l’expérience n’a d’égal que son sens du sacrifice démontré tout au long de l’année. Comme ce week-end de compétition où, prévenu à la dernière minute, l’arrière s’est tapé un aller-retour Paris-Amsterdam dans la même journée pour soutenir ses coéquipiers. So-li-da-ri-té.

Charles Benhamou : Seul élément a être autorisé a diffuser des videos non-footballistiques dans le vestiaire, Charlot n'en est pas vraiment un. Sa plus grandes qualité sur le terrain ? Son frère.

Axel Djian : Comme Nathan, il joue une multitude de rôles. Analyste, tacticien, entraîneur adjoint quand il y a besoin, kinésithérapeute... Une histoire de famille.

Milieux

Olivier Altit : Devant, derrière, partout. Il pourrait faire la publicité de la marque de fringue DDP, mais il préfère promouvoir l’alcool : c’est en effet avec quelques grammes dans le sang que le couteau-suisse a réalisé ses meilleures performances de la saison. Ça promet un beau mariage. Sans parler de l’EVG.

David Dufour : Excellent gardien qui s’ignore puisqu'il préfère évoluer plus haut, « Bambi » est un puriste qui prône le redoublement de passes, les analyses tactiques et l'apéro du vendredi. Hésite encore entre une carrière de foot et les défilés de la fashion week. Élégance, quand tu nous tiens...

Nathaniel Djian : Appelez le Nathan - parce que c’est moins long et moins chiant -, ou bien Monsieur Djian. Car on a affaire là à quatre personnes regroupées en une : président, coach, joueur et capitaine, il multiplie les casquettes et par ricochet les conflits d’intérêts. Bizarrement, certains membres de sa famille ont facilement accès au onze. Ce qui n’a pas échappé aux médias.

Livay Assouline : « On l’appelle l’ovni » , dirait Jul s’il prenait le temps de l’observer jouer. Toujours en mouvement et ne comptant pas ses efforts, le bonhomme passe plus de temps à courir qu’à respirer après être rentré sur un terrain. Tout ça pour impressionner le serpent de Marrakech, avec qui il rêve de sortir un featuring.

Attaquants

Benjamin Benoliel : Le benjamin de l’équipe, comme son prénom l'indique. Roi de la reprise acrobatique, roi de la bière, roi du domaine offensif des Barjots. Un luxe de pouvoir le compter dans son effectif. La star, c’est lui.

Rudy Hattab : Un mystère, mais un indispensable. Attaquant de formation et hyper complet, le mauvais perdant de la team recule d’un cran chaque année. Ce qui ne change pas en revanche, ce sont ses embrouilles régulières avec les gardiens de stade les soirs de défaite. Rudy Hattaque !

Sur le banc

André Djian : Entraîneur officieux depuis trente ans. La légende stipule que les Barjots n'ont pas perdu un seul match en sa présence. Ses capacités à imposer une certaine pression sur les arbitres, les joueurs ou les supporters pourraient expliquer cette invincibilité.

Raphaël Djian : Oubliez Stéphane Sessègnon et ses jambes de poney. Ici, la puissance est de mise et les mollets ont la gueule de cuisses. Mieux vaut ne pas s’attaquer à ses cuisses, donc... Pas toujours présent dans les deux premières mi-temps, mais le plus régulier dans la troisième.

Jérémie Marciano : Essentiel. Par son boulot défensif, mais aussi et surtout par sa connaissance du dopage et du camouflage. Un biologiste, ça sert toujours.

Yohan Benabou : Présent normalement à la récupération, le roi de la grogne peut râler s’il passe derrière, mais fait le taf à la perfection. Car ce poids plume est d’une générosité sans faille : tapant la balle six fois par semaine minimum et carburant au rythme moyen de 312 matchs par an, il n'hésite pas offrir des penaltys lorsque l'adversaire se trouve en difficulté. #cœursurlamaindanslasurface

Nathan Benichou : Si des demoiselles de Châtillon vous parlent d’un certain « Brian » , vous tenez le Miss Barjot. Hargneux, mais technique, le sexy man ressemble au Yoann Gourcuff de la bande. Destiné à une belle carrière, l'homme a vu son corps en décider autrement. Aïe.

Samuel Benhamou : Le deuxième du nom, qui brille par la fougue de sa jeunesse et ses dribbles. Lesquels peuvent même parfois humilier ses propres partenaires quand il est lancé. Plus Samuel Eto’o fils que Walter Samuel, donc.

Nathanaël Sellam : Ultra dispo pour dépanner en cas d’absence(s), il peut filer un coup de main à tous les postes. Sous condition, bien entendu, d'avoir le droit de réaliser des roulettes, son geste préféré. Sa gentillesse légendaire n’est compensée que par sa nonchalance. Sellami, le vrai.

Par Florian Cadu

Propos recueillis par FD. Si vous aussi, vous voulez participer au Vrai Foot Day, la première journée européenne du foot amateur, et/ou que votre club du dimanche soit l'objet d'un article sur So Foot, inscrivez-vous (et inscrivez-le) sur vraifootday.sofoot.com