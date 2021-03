L'équipe type des années 1990 d'Étienne Carbonnier

Mardi soir sur TMC, Étienne Carbonnier, le consultant « sports » de Quotidien, présentera Canap 95, une émission qui revient sur une année charnière des nineties. L'occasion de lui demander de composer un onze de rêve de cette période qui nous manque tant (pour peu qu'on soit déjà à peu près trentenaire ou plus, évidemment).

Remplaçants :

À regarder : Canap 95, ce mardi, 21h15 sur TMC.

De la nostalgie, une société qui évolue et surtout, de l'humour : remontez le temps, direction 1995, dans la toute nouvelle émission de @Tomisuper ! ?⏰ #Canap95, c'est mardi 30 mars, à 21h15, sur @TMCtv ! pic.twitter.com/7kKSeOOF9L — Quotidien (@Qofficiel) March 18, 2021

Propos recueillis par Pierre Maturana

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le gardien le plus emblématique de Manchester United. C’était mon préféré avec son maillot Sharp vert. En plus, son nom commence par SCH, oui, ma gaté !Quand t'as des plus grosses cuisses que Florian Rousseau, déjà, ça force le respect. J’adore ce profil de latéraux, les petites bombes ultra-énergiques, et cette frappe... Celle-là, tu la prends dans la cuisse en plein hiver, c’est fini, tu gardes la marque pendant trois jours.Même si techniquement, on pourrait plutôt le mettre dans une équipe 2000 que, je l’aime trop. Tellement complet, tellement régulier, il fait trois finales de Coupe du monde d’affilée avec le Brésil entre 1994 et 2002, il en prend deux. Et j’ai toujours eu un faible pour la RomaLui, c’est la référence ultime à ce poste. On n'a jamais fait mieux, tellement chic. Et faire toute sa carrière dans un seul club, y remporter 5 Ligues des champions, c’est la méga classe! Évidemment, c’est plus simple à l'AC Milan qu’à Châteauroux. Quoiqu’elle se renforce bien, la Berrichonne, en ce moment..., le gars avait le même surnom que Dwayne Johnson déjà, il était trop fort ! Peu importe le positionnement, Marcel, dans les années 1990, jamais tu ne le passes ! C'était un monstre physique et super. Il gérait trois téléphones mobiles à l’époque des forfaits à carte, preuve d’une très grande intelligence.C’est sûrement le mec qui sait le mieux gagner dans le football. Ce n’est pas le plus talentueux, mais c’est le plus malin. Il a un charisme naturel, aussi. Il a tout soulevé et toujours en tant que capitaine, c’est un signe. Je le mets capitaine direct moi aussi.C’était un de mes joueurs préférés. J’étais vraiment dingue de l’Ajax de 1995, quelle équipe sublime ! Laisse tomber, il a tout : physique, technique, une énorme frappe... Je regardais tellement ses matchs. Puis, quand tu remportes des Ligues des champions avec 3 clubs différents, il n'y a pas de secret, hein.Ce n’est pas du tout original, mais c’est impossible d’être original quand tu dois prendre les meilleurs. Il était tellement beau à la Juve avec sa tonsure et son numéro 21. J’avais son maillot Kappa, une merveille.R9, évidemment. C'est le premier mec que j’ai connu qui était vraiment au-dessus de tous les autres, avant qu’arrivent l’autre Ronaldo et Messi. Avec l’Inter, c’était fou, sa doublette avec Djorkaeff m’a fait rêver. J’en ai collé des pions avec eux sur, celui avec la jaquette avec Ginola.Je me rends compte que je donne beaucoup de joueurs de Serie A. Mais bon, dans les, c’est ce championnat qui faisait rêver. Batigoal, je l’adorais, il était trop fort de la tête, à égalité avec Bierhoff et Kluivert dans ce domaine. Il avait un style incomparable avec son maillot Nintendo de la Fio. D’ailleurs, c’est peut-être mon maillot préféré de l’époque : le Fila de la Fiorentina. Une ville d’artistes pour des artistes, avec Rui Costa à la baguette, oh lalalala !Vu qu'on parle des années 1990, j’aurais dû faire un 4-4-2 plutôt qu’un 4-3-3, mais Bergkamp, c’est mon péché mignon. C’était mon joueur préféré, j’avais son poster et son maillot des Pays-Bas 1998. Lui, c’est l’élégance incarnée, difficile de faire plus fin avec le ballon. Que des buts magnifiques avec des lobs, des frappes en rupture, des enveloppées, des crochets, bref... Je n'ai que de l’amour pour Dennis.Évidemment que je veux un Écossais tout rouge pour coacher autant de talents ! Il n'y a que lui, c’est le meilleur, et si tu n’es pas content,, crampons en pleine face, y a quoi ?! Trop fort, Fergie.Parce qu'il était super balaise, quand même, hein. Il m’a beaucoup fait rêver, notamment quand il faisait du jet ski avec Linda Evangelista.Au cas où, ça peut toujours être utile de faire entrer un Ballon d’or si un gars passe à côté de son match en défense centrale.Le bouledogue avec les lunettes d’Ato Boldon. Il était injouable. Tellement stylé. Lui, fallait vraiment pas l'avoir sur les côtes...Quel artiste, lui. Beaucoup de coups francs en lucarne. Je l’ai toujours aimé, même quand il avait son bouc, c’est dire !Pareil, je le trouvais sublime comme joueur, alors qu’il avait une queue de cheval bouclée, pour expliquer à quel point le gars était fort.