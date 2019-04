Aujourd'hui, c'est Lundi de Pâques. Après avoir chassé les oeufs dans le jardin et s'être goinfré de chocolat, il est temps de consacrer les onze joueurs de l'équipe-type de Pâques. Avec des oeufs, des cloches et du chocolat. Evidemment.

Le mec s’appelle Choco et joue en Colombie, pays réputé pour ses fèves de cacao, et plus particulièrement pour son criollo, variété de cacao considéré comme le plus précieux au monde. Un puriste.

Gardien

Mark Poole (Haverfordwest County FC) : 43 ans, le papa (poule) de cette équipe. Qui défend ses cages comme la poule en chocolat tente de défendre les fritures et les oeufs en sucre autour d'elle. En vain : ils se font quand même toujours bouffer en premier.

Défenseurs

Oleksandr Lapin (Dinamo Auto): Son poste ? Latéral droit. Normal, c’est le poste où l’on détale le plus.

Fabio Castillo Choco (Jaguares): Le mec s’appelle Choco et joue en Colombie, pays réputé pour ses fèves de cacao, et plus particulièrement pour son criollo, variété de cacao considéré comme le plus précieux au monde. Un puriste.

Chol Jin Pak (Corée du Nord): Titulaire lors du Mondial 2010, il a vu le Brésil lui mettre deux buts, le Portugal sept et la Côte d’Ivoire trois. Douze en trois matchs, donc. Pas suffisant pour repartir avec la médaille en chocolat…

Manuel Pasqual (Empoli): Autant vous dire que chaque saison, il n’attend pas le week-end du 21 avril pour envoyer des sucreries dans la lucarne. Patte gauche onctueuse, garantie sans grumeaux.

Milieux

Demy de Zeeuw (ex-Ajax): Parce qu’un oeuf de Pâques, c’est super, mais De Zeeuw, c’est encore mieux.

Florian Klosch (Wolfsberg): Il n’a que 19 ans et évolue en troisième division autrichienne. Clairement, son heure n’a pas encore sonné.

Ross Lundie (ex-Stranraer): Cet ancien pro joue désormais en amateur. Or, s’il a donné la victoire à son équipe dimanche, on peut assuré que son lundi de Pâques est un Lundie au soleil…

Attaquants

Koke Resurrección (Atlético Madrid): S’il avait poussé le vice encore plus loin, il serait né le 25 décembre (on n’était pas si loin : 8 janvier pour lui), il aurait fait ses débuts en Liga le 21 avril, et il aurait été gardien de but. Comme ça, à chaque but encaissé, les journalistes auraient pu dire que « l’attaquant adverse l’a crucifié » .

Bruno Chocolate (Maranhão): Quel blase absolu ! Bruno Ricardo Froes Cantanhede, dit « Bruno Chocolate » . Assurément le genre d’attaquant qui vous met des pralines de 20 mètres et qui enfile les caramels…

Lucas Paqueta (Milan): OK, ça n’a rien à voir avec Pâques puisque son nom vient de l’île de Paqueta, au Brésil, qui n’a elle même aucun rapport avec l’île de Pâques. Mais bon, après avoir mis De Zeeuw et Lundie, tout est permis.

Remplaçants

Pac Man (Nintendo): Un bonhomme au crâne d’oeuf qui bouffe tout ce qui bouge : c’est bon, on est bien dans la thématique de Pâques.

Par Eric Maggiori