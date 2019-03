L'équipe-type de la trêve

La puissance de Broly, la technique d'Eden Hazard, l'opportunisme de Benjamin Pavard, la délinquance de Clément Chantôme, le rappel de Claudiu Keșerü ou encore l'efficacité d'Eran Zahavi : ce onze n'a peur de personne.

Gardien

Josep Gomes (Andorre) : Une jolie boulette, un jeu au pied digne des plus grandes heures du foot amateur et une défaite logique. Heurelho Gomes.

Vidéo

Défenseurs

Benjamin Pavard (France) : Enfin un latéral qui démontre que sa titularisation en EDF n'est pas usurpée. « C'est pas que je me la pète, c'est que j'ai confiance en mon football » , a-t-il assuré. N'empêche qu'il lui a fallu vingt capes pour sortir une prestation complète.

Broly (Dragon Ball Super) : Sorti de sa cage depuis quinze jours, le Sayen est plus bestial que jamais. Mais il est devenu gentil. De quoi partager sa charnière avec un Espagnol.

Gerard Piqué (Espagne) : « J'ai demandé le respect avant tout, nous devons tous prêcher par l'exemple. Tout ce qui est un manque de respect ne doit pas être toléré. C'est bien que les gens viennent soutenir l'équipe, mais il n'est pas nécessaire de montrer un manque de respect. » Catalan, oui. Mais fier de son pays avant tout.

Roberto Bautista-Agut (Espagne) : Vous en connaissez beaucoup, vous, des mecs qui cognent Novak Djokovic deux fois d'affilée ?

Milieux

Elif Elmas (Macédoine) : Et hop, voilà les deux premiers buts en sélection du gamin de 19 ans. La Lettonie ? Même pas peur.

Clément Chantôme (Red Star) : Et hop, voilà la mise à l'écart du milieu pour être sorti du terrain sans autorisation. La troisième division ? Même pas peur.

Ross Barkley (Angleterre) : Et hop, voilà un doublé pour celui qui a multiplié par deux son total de buts marqués avec le pays qui l'a vu naître. L'avenir des Three Lions ? Même pas peur.

Attaquants

Denis Cheryshev (Russie) : Certains ont l'impression qu'il approche la quarantaine, alors que l'ex-Madrilène est encore loin de la trentaine. En trois jours, l'attaquant a en tout cas claqué trois pions (deux au Kazakhstan, un en Belgique). Suffisant pour composter la carte d'identité.

Claudiu Keșerü (Roumanie) : Enfin des nouvelles de l'ancien Canari ! Et ça donne un caramel en Suède, plus deux autres contre les Îles Féroé. Pas mal.

Eran Zahavi (Israël) : Ce n'était que l'Autriche et la Slovénie en face ? N'empêche que ça fait quatre buts pour l'avant-centre. Et six points pour sa nation.

Sur le banc

Memphis Depay (Pays-Bas) : L'Olympique Lyonnais doit-il évoluer en orange ? Bruno Génésio commence sérieusement à se poser la question.

Cenk Tosun (Turquie) : Mais où en est-il ? Pas loin avec Everton, plus avancé avec l'équipe nationale. La preuve : encore deux caramels contre la Moldavie.

Vidéo

Eden Hazard (Belgique) : Cent sélections, et trois goals pour fêter ça. Normal.

Vidéo

Marko Arnautović (Autriche) : Un doublé, histoire de montrer qu'il est là. Mais qu'il ne défendra jamais les bonnes équipes.

Fabio Quagliarella (Italie) : Un petit doublé sur penalty pour lui. « L'Euro 2020 ? Je n'y pense pas pour le moment, je navigue à vue. Je dois continuer à bien jouer avec la Samp, on verra l'avenir plus tard » , ment-il. Reste qu'il vient de devenir le plus vieux buteur de l'histoire de la Squadra Azzurra à 36 ans et 54 jours. Si ça, ce n'est pas un signe...

36 & 54 - Fabio #Quagliarella (36 years and 54 days) is the oldest goalscorer in the history of Italian National team. Limitless. #ItalyLiechtenstein #Italie pic.twitter.com/IbJgOlqMpK — OptaPaolo (@OptaPaolo) 26 mars 2019

Par Florian Cadu