L'équipe type de la trêve internationale

Même si une trêve internationale n'est jamais vraiment marrante, celle-ci a su nous réserver son lot d'histoires, de pépites et de bons petits moments marquants. Avec des records, des héros, mais aussi quelques ratés et un très bon acteur.

Pour la réception de l'Angleterre, les Bulgares ont dégainé saluts nazis et cris de singe. Alors l'Angleterre et ses joueurs noirs ont répondu avec leur meilleur football. Score final : 6-0, avec un doublé de Raheem Sterling et un golazo de Marcus Rashford. Le karma.

Marion Cotillard dans The Dark Knight Rises, mais version foot. À l'heure où l'UEFA fait de plus en plus de prévention pour sensibiliser aux risques de commotions cérébrales, le joueur gallois de Manchester United n'a pas trouvé mieux que de simuler un K.-O. après un choc contre le Croate Domagoj Vida. Pas malin.

L'Ukrainien le plus heureux de la qualification à l'Euro 2020 ? C'était lui. Ivre de joie après la victoire des siens face au Portugal (2-1), synonyme de billet composté pour le championnat d'Europe, le joueur de City a clamé sa joie à la télévision ukrainienne, à grands coups de « VAMOOOS ! » et de « CAMPEONES, OHÉ OHÉ OHÉ ! » Une joie ...

Titularisé en défense centrale par Joachim Löw pour le match contre l'Estonie, Emre Can avait l'occasion de gagner des points auprès du sélectionneur allemand. Résultat ? Il a pris un rouge à la 14e et a demandé la VAR, alors qu'elle n'est pas utilisée en qualifications. Qui dit mieux ?

En difficulté à Madrid, Thibaut Courtois revit dès qu'il enfile le maillot des Diables rouges. Le longiligne portier belge n'a pas encaissé un but avec la Belgique depuis le mois de mars, et a signé pendant cette trêve les 199e et 200e clean sheets de sa carrière, écœurant les formidables attaques de Saint-Marin et du Kazakhstan. Fortiche.

Deux tirs au but arrêtés et une victoire offerte à son équipe : Petr Čech sait être décisif. Comment ? Du hockey sur glace ? Son premier match ?!

Jusqu'à la 92e minute de son match face à la Suède, l'Espagne a bien cru qu'elle devrait encore patienter un peu avant de composter son ticket pour l'Euro 2020. C'était avant que Rodrigo, entré en jeu 25 minutes auparavant, ne vienne dévier une frappe manquée de Ruiz dans le but suédois et ne fasse chavirer la Roja. Clutch.

Gardien de but

Thibaut Courtois (Belgique) : En difficulté à Madrid, Thibaut Courtois revit dès qu'il enfile le maillot des Diables rouges. Le longiligne portier belge n'a pas encaissé un but avec la Belgique depuis le mois de mars, et a signé pendant cette trêve les 199e et 200e clean sheets de sa carrière, écœurant les formidables attaques de Saint-Marin et du Kazakhstan. Fortiche.

Défenseurs

Sergio Ramos (Espagne) : Dans la légende. Le pilier de la sélection espagnole est devenu, en honorant sa 168e sélection en Norvège (1-1), le joueur le plus capé de l'histoire de la Roja. Pour fêter ça ? Il a évidemment pris un jaune, son troisième en trois matchs, synonyme de suspension pour le prochain match. La 169e attendra.

Emre Can (Allemagne) : Titularisé en défense centrale par Joachim Löw pour le match contre l'Estonie, Emre Can avait l'occasion de gagner des points auprès du sélectionneur allemand. Résultat ? Il a pris un rouge à la 14e et a demandé la VAR, alors qu'elle n'est pas utilisée en qualifications. Qui dit mieux ?

Boyko Borissov (Bulgarie, Premier ministre) : L'un des seuls Bulgares qui n'ont pas totalement déshonoré leur pays le lundi 14 octobre. Le Premier ministre bulgare n'a pas attendu mille ans avant de réagir au scandale qu'a été la réception de l'Angleterre, et a demandé dès le lendemain matin la tête du président de sa Fédération. Qu'il a obtenue, évidemment. Un roc.

Oleksandr Zinchenko (Ukraine) : L'Ukrainien le plus heureux de la qualification à l'Euro 2020 ? C'était lui. Ivre de joie après la victoire des siens face au Portugal (2-1), synonyme de billet composté pour le championnat d'Europe, le joueur de City a clamé sa joie à la télévision ukrainienne, à grands coups de « VAMOOOS ! » et de « CAMPEONES, OHÉ OHÉ OHÉ ! » Une joie communicative.

? Oleksandr Zinchenko celebrating Ukraine’s EURO 2020 qualification is the sort of content you need to see![via @sports_ua] pic.twitter.com/5QYCvR9DHF — Man City Xtra (@City_Xtra) October 15, 2019

Milieux de terrain

Daniel James (Manchester United) : Marion Cotillard dans The Dark Knight Rises, mais version foot. À l'heure où l'UEFA fait de plus en plus de prévention pour sensibiliser aux risques de commotions cérébrales, le joueur gallois de Manchester United n'a pas trouvé mieux que de simuler un K.-O. après un choc contre le Croate Domagoj Vida. Pas malin.

Marc Vales (Andorre) : Le héros du peuple. Grâce à son premier but en sélection d'un coup de casque à la 63e minute du match face à la Moldavie, l'Andorran Marc Vales a offert à son pays la troisième victoire officielle de son histoire.

Riyad Mahrez (Algérie) : Le virtuose algérien a signé une passe décisive et un doublé pour la victoire 3-0 des champions d'Afrique face à la Colombie, avant de sortir sous une standing ovation. Le tout dans le Nord-Pas-de-Calais. Quelle vie.

[⚽️ VIDÉO BUT] #ALGCOL ???? Mahrez s'offre un doublé contre la Colombie !? Il enrhume toute la défense avant d'enrouler à ras de terre !https://t.co/eSWAWTHeEj — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 15, 2019

Attaquants

Cristiano Ronaldo (Portugal) : 700 buts en carrière. Sept cents. SEPT. CENTS. Même si tu marquais 30 buts par an pendant 20 ans dans ta carrière misérable, tu aurais toujours 100 buts de moins que Ronaldo au moment de prendre ta retraite. Quel porc.

Olivier Giroud (France) : Jamais la sélection d'Olivier Giroud en équipe de France n'aura été aussi contestée que durant ce rassemblement. Avec son temps de jeu famélique à Chelsea, Giroud semblait à des années-lumière de pouvoir offrir quoi que ce soit à cette attaque Bleue déjà orpheline de Mbappé. Bilan ? Il a marqué les deux seuls buts français de la trêve, dont un après être entré en jeu contre la Turquie. Jésus sauve ? Giroud aussi.

Marcus Rashford (Angleterre) : Pour la réception de l'Angleterre, les Bulgares ont dégainé saluts nazis et cris de singe. Alors l'Angleterre et ses joueurs noirs ont répondu avec leur meilleur football. Score final : 6-0, avec un doublé de Raheem Sterling et un golazo de Marcus Rashford. Le karma.

⚽️??????? Le superbe but de Marcus Rashford avec l'Angleterre !Suivez la rencontre en direct > https://t.co/hjQZO1d3gW#lequipeFOOT pic.twitter.com/eVzooUondQ — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 14, 2019

Sur le banc

Laurent Blanc (pas Lyon) : Pour la 124e fois depuis son départ du Paris Saint-Germain, Laurent Blanc a presque failli reprendre un club. Avant de se faire coiffer au poteau par Rudi Garcia pour le poste d'entraîneur de Lyon. Un « Président » encore moins actif que Valéry Giscard-d'Estaing.

Neymar (Brésil) : Quatorzième blessure depuis son arrivée au PSG. La troisième en un an avec la Seleção. Aucune vanne. Vivement la retraite que Neymar puisse reposer son corps usé par le travail.

Rodrigo (Espagne) : Jusqu'à la 92e minute de son match face à la Suède, l'Espagne a bien cru qu'elle devrait encore patienter un peu avant de composter son ticket pour l'Euro 2020. C'était avant que Rodrigo, entré en jeu 25 minutes auparavant, ne vienne dévier une frappe manquée de Ruiz dans le but suédois et ne fasse chavirer la Roja. Clutch.

Égalisation espagnole dans les derniers instants par Rodrigo ! Les Espagnols sont qualifiés pour l'Euro 2020 !Live : https://t.co/jHutno4kjY#lequipeFOOT#SUEESP 1-1 pic.twitter.com/EQc79G13De — la chaîne L'Équipe (@lachainelequipe) October 15, 2019

Petr Čech (Guildford Pheonix) : Deux tirs au but arrêtés et une victoire offerte à son équipe : Petr Čech sait être décisif. Comment ? Du hockey sur glace ? Son premier match ?!

Jorginho (Italie) : En ouvrant le score sur penalty à la 63e minute du match face à la Grèce, Jorginho a mis l'Italie sur la voie de la qualification à l'Euro 2020. Un exercice dans lequel le milieu de Chelsea semble être devenu un spécialiste : 15 de ses 16 penaltys ont fait filoche. Habile.

Kévin Monnet-Paquet (Saint-Étienne) : Une pensée très émue pour le footballeur au nom le plus stylé de France, qui a rechuté alors qu'il venait de revenir de huit mois d'indisponibilité pour une rupture des ligaments croisés du genou gauche. Courage, Kevin.

Par Alexandre Aflalo