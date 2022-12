L'équipe type de la phase de poules de la Coupe du monde

Il y aura tout eu durant ce premier tour de Coupe du monde : des surprises, des favoris à la trappe, des jolis buts, des révélations. Et si c'était une phase de groupes de qualité dans l'ensemble, certains joueurs ont quand même tiré leur épingle du jeu.

L’avantage de jouer le match des coiffeurs, c’est qu’il est possible de marquer des points et de changer les plans de son coach. À l’image de Marcus Rashford, qui a planté un doublé contre le pays de Galles, dont le 100e but en CDM de l’Angleterre. Et l’avantage de le mettre titulaire, c’est qu’il sera déjà sorti au moment de la séance de tirs au but.

« Take your phone, you can make a picture with him if you want. » À jamais dans la légende.

Gardien de but

Wojciech Szczęsny (Pologne)

Il a perdu 100 € dans un pari avec Lionel Messi, mais il s’est vengé en arrêtant son penalty, quatre jours après avoir déjà stoppé la tentative du Saoudien Al Dawsari. L’équipe de France est prévenue : « La clé pour stopper Mbappé ? Moi-même ! »

Défenseurs

Achraf Hakimi (Maroc)

Existe-t-il un meilleur sentiment que de rappeler au monde entier que vous êtes le meilleur à votre poste et permettre à votre pays de se qualifier pour les huitièmes de finale d’un Mondial ? Le tout sous les yeux de votre maman ?

Kalidou Koulibaly (Senegal)

2012 : Kalidou Koulibaly descend en National avec le FC Metz. 2022 : Kalidou Koulibaly envoie le Sénégal en huitièmes de finale de Coupe du monde, brassard de capitaine autour du biceps. Même Édouard Mendy n’a pas connu un tel glow up.

Joško Gvardiol (Croatie)

Zorro, Batman, Captain America, Flash. Dans cette liste de héros masqués, il faut désormais ajouter le nom de Joško Gvardiol.

Dayot Upamecano (France)

Les supporters des Bleus s’inquiétaient du forfait de Presnel Kimpembe et de l’évolution de la blessure de Varane. Mais ça, c’était avant de voir à l'œuvre Dayot Upamecano. Qui arrête les attaquants en plein vol.

Milieux de terrain

Bruno Fernandes (Portugal)

Premier match ? Deux passes décisives. Deuxième match ? Deux buts. Troisième match ? Deux siestes sur le banc. Quand je pense à Fernandes...

Casemiro (Brésil)

Voici venu le temps, des tacles et des pralines, dans le désert du Qatar, c’est tous les jours le patron.

Gadri (Espagne)

L’Espagne a eu Xaviniesta pendant dix ans, elle aura Gadri pendant les dix prochaines années. Et le football les remercie.

Attaquants

Cody Gakpo (Pays-Bas)

Dans Notre Belle Famille, Cody est le neveu un peu bête, mais attachant. Au Mondial, Cody est le seul joueur capable de marquer un pion dans chacun des trois matchs de poules avec Álvaro Morata. Gakpo > Gakpé.

Enner Valencia (Équateur)

Le chirurgien orthopédiste Philippe Paillard est catégorique, pour une entorse du genou, « il faut compter entre 4 à 6 semaines de repos pour que les tissus se réparent correctement » . Visiblement, Enner Valencia n’est pas d’accord, puisque lui soigne sa blessure en gambadant sur la pelouse et en claquant des buts.

Marcus Rashford (Angleterre)

Sur le banc

Hervé Renard (Arabie saoudite)

Richarlison (Brésil)

Il va falloir batailler pour l’empêcher de remporter le prix du plus beau but du tournoi.

Kylian Mbappé (France)

3 buts, 1 passe décisive. Et pourtant il n’a pas encore passé la seconde.

Ritsu Doan (Japon)

LE supersub du tournoi. Remplaçant face à l’Espagne et l’Allemagne, il a égalisé à chaque fois. Titulaire face au Costa Rica, il a vu le Japon s’incliner sans retourner la rencontre. C’est donc sur le banc qu’il devrait commencer le match face à la Croatie.

Vincent Aboubakar (Cameroun)

Et dire que si Vincent Aboubakar avait toujours été titulaire, le Cameroun aurait terminé premier de son groupe.

Enzo Fernandez (Argentine)

L’Argentine a enfin compris que c’était plus facile de gagner un match avec son meilleur joueur sur la pelouse. Vous pouvez déjà lui donner le trophée.

Jack Grealish (Angleterre)

Rien que pour sa célébration, il mérite amplement sa place.

Álvaro Morata (Espagne)

Jamal Musiala (Allemagne)

Comme quoi, on peut s’appeler l’Allemagne, avoir l’un des meilleurs joueurs du tournoi dans son équipe et sortir dès la phase de poules. Le football il a changé.

Par Steven Oliveira