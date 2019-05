L'équipe-type de la coupe mulet

La commune belge de Boussu organise ce samedi le premier festival européen de la coupe mulet. Un choix capillaire qui a connu son heure de gloire chez les footballeurs dans les années 80 et 90 et a eu du mal à survivre par la suite. Petite sélection à consonance germanique, forcément.

Entre son déménagement sur le Rocher l'été dernier et la coupe qu'il a arborée à ses débuts à Arsenal, le Cesc n'a pas toujours fait les bons choix, c'est certain.

« Quand j'étais jeune, j'évoluais au club de sport de l'armée où il n'y avait qu'une seule alternative : les cheveux courts. À Rostock, plusieurs coéquipiers et moi en avions plus que marre du système et notre rébellion à nous, c'était de les laisser pousser le plus possible. » Les vrais héros ne portent pas de cape mais une coupe mulet.

ROL2F pour les intimes. Finaliste du Mondial 1986 et plus belle chevelure passée par la Meinau (1989-1990).

Les habitués de la Mosson se souviennent des accélérations et du look mythique de l'international polonais.

Gardien

Oliver Kahn

Au commencement, Oliver Kahn arborait une crinière blond platine embellie par une coupe mulet. Comme quoi...

Défenseurs

John De Wolf

Ou plutôt John de Vokuhila.

Trifon Ivanov

Encore un thème qui rappelle le vide qu'a laissé le regretté monument bulgare.

Laurent Blanc

Euro 1992 : autre temps, autre moeurs.

Barry Venison

Un fidèle soldat du Liverpool de Kenny Dalglish et du FC Mullet.

Milieux de terrain

Chris Waddle

Icône britannique du mulet juste derrière David Bowie et Paul McCartney, tout simplement.

Cesc Fàbregas (Monaco)

Entre son déménagement sur le Rocher l'été dernier et la coupe qu'il a arborée à ses débuts à Arsenal, le Cesc n'a pas toujours fait les bons choix, c'est certain.

Gerry Francis

Une coiffure qui s'est surtout développée au fil des années et dans l'après-carrière pour la légende des Queens Park Rangers.

Attaquants

Roberto Baggio

Le mulet version queue de cheval, aussi légendaire que la carrière de l'attaquant italien.

Rudi Völler (Bayer Leverkusen)

Un renard dans la surface mais un équidé sur le crâne.

Tony Vairelles

Tonygoal, évidemment.

Remplaçants

La mascotte de Pologne-Sénégal

Mbaye Niang n'est pas le vrais héros du Pologne-Sénégal qui s'est joué en Russie l'été dernier. Ce gamin qui avait accompagné les joueurs au moment de l'entrée sur la pelouse avait déjà éclipsé tout le monde.

Jacek Ziober

Les habitués de la Mosson se souviennent des accélérations et du look mythique de l'international polonais.

Mesut Özil (Arsenal)

Le combo capharnaüm de couleurs-nuque longue, inégalable.

Ozil should definitely bring back this mullet hairstyle pic.twitter.com/xRLfq7fpmv — Banjoooo (@JoesphRoo) 2 juillet 2016

Wolfgang Rolff

ROL2F pour les intimes. Finaliste du Mondial 1986 et plus belle chevelure passée par la Meinau (1989-1990).

Mike Werner

« Quand j'étais jeune, j'évoluais au club de sport de l'armée où il n'y avait qu'une seule alternative : les cheveux courts. À Rostock, plusieurs coéquipiers et moi en avions plus que marre du système et notre rébellion à nous, c'était de les laisser pousser le plus possible. » Les vrais héros ne portent pas de cape mais une coupe mulet.

Fernando Torres

Un peu ringard pour un Niño.

Ten years ago, @Torres was 20 - today he's 30. Happy birthday Fernando. pic.twitter.com/9eaTn2QzQZ — ESPN FC (@ESPNFC) 20 mars 2014

Par Jérémie Baron

Crédit : oldschoolpanini.com, Fox Sports, FC Schalke 04, promiflash.de, mhsc foot.com

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pierre Littbarski, Neymar Miloslav Penner ...