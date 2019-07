L'équipe type de la CAN

Une majorité d'Algériens et de Sénégalais dans ce onze ? Que nenni ! Partage des honneurs oblige, il y en a pour tous les goûts... et presque tous les pays. Dont certains n'ont d'ailleurs plus d'entraîneur sur leur banc.

1

Meilleur buteur des éliminatoires des la CAN, meilleur buteur de la CAN. Logique, et normal qu'il ait refusé Barcelone. Neuf ans qu'on n'avait plus vu cinq buts de la part du même homme, dans l'épreuve !

Gardien

Saturnin Allagbé (Bénin) : Il a commencé le tournoi numéro deux, derrière Fabien Farnolle. Il l'a terminé avec le statut de titulaire indiscutable, se montrant notamment héroïque en huitièmes de finale. Un roc contre le Maroc.

Défenseurs

Tri Bune (Vide) : Qui n'a fait malheureusement que très peu de bruit, et qui n'a donc pas permis une ambiance de folie. Fixer des places à haut prix, quelle mauvaise idée...

Poz Frécheur (Hydra Tation) : A plutôt bien tenu son rang... Sauf pendant Maroc-Namibie, durant lequel l'arbitre n'a pas autorisé son apparition sur le terrain alors qu'elle en avait le droit. De quoi se laisser aller à un coup de chaud.

Kalidou Koulibaly (Sénégal) : Monstrueux, comme d'habitude. Mais absent lors de la finale, hélas. Et ça, tout ses partenaires l'ont regretté.

Spé Ctacle (FC ennui) : La splendide talonnade d'Olaoluwa Aina en guise de passe décisive ne peut pas tout masquer, le record battu de buts inscrits dans une seule Coupe d'Afrique des Nations (102) non plus. Car des gestes aussi sublimes, il n'y en a finalement eu que très peu. Et ce record n'en a que le nom, puisque c'est la première édition où 52 matchs ont été disputés. À titre de comparaison, mieux vaut prendre le nombre de réalisation par rencontre : 1,96. Contre 3,09 en 2008, par exemple...

Milieux de terrain

Ibrahim Amada (Madagascar) : Un magnifique pion poteau-rentrant en huitièmes de finale, qui symbolise l'épopée des Malgaches dans la première CAN de leur histoire. C'est un beau roman, c'était une belle histoire...

Ismaël Bennacer (Algérie) : Meilleur joueur de la compétition, meilleur joueur du premier tour, meilleur passeur ex-aequo... C'est Milan qui doit être content.

#TotalAFCON2019The moment you've all been waiting for is finally here. The Total Man Of The Competition is none other than I. Bennacer! Congrats! #FootballTogether pic.twitter.com/gkbPotdKLd — CAF (@CAF_Online) 19 juillet 2019

Franck Kessié (Côte d'Ivoire) : Pas fou, mais aura au moins eu le mérite de terminer l'épreuve dans la peau du meilleur passeur décisif. Ce qui mérite d'être noté.

Mahmoud Hassan (Égypte) : Il est le tout premier scoreur de cette CAN 2019, et le meilleur dribbleur des phases de groupes. La suite ? Mieux vaut ne pas en parler...

Attaquants

Odion Ighalo (Nigeria) : Meilleur buteur des éliminatoires des la CAN, meilleur buteur de la CAN. Logique, et normal qu'il ait refusé Barcelone. Neuf ans qu'on n'avait plus vu cinq buts de la part du même homme, dans l'épreuve !

Adama Niane (Mali) : Viré de la liste des 23 pour avoir voulu se faire couper les cheveux avant son capitaine... Pas de débat, ça vaut une place dans le onze.

Sur le banc

Hervé Renard (Maroc) : Non, le sélectionneur n'est pas un sorcier spécialiste de la CAN. En témoigne son licenciement, et l'élimination des Lions de l'Atlas dès les huitièmes de finale.

Clarence Seedorf (Cameroun) : Non, le sélectionneur n'est pas un sauveur spécialiste du foot africain. En témoigne son licenciement, et l'élimination des Lions Indomptables dès les huitièmes de finale.

Paul Put (Guinée) : Pour lui, c'est autre chose. L'entraîneur est carrément accusé de racket...

Moez Ben Cherifia (Tunisie) : Comme ses collègues, le troisième gardien des Aigles de Carthage s'est signalé par une boulette. Joue-là comme l'Angleterre.

Moctar Sidi El Hacen (Mauritanie) : Il est là, l'auteur du premier but des Mourabitounes dans une CAN. Sur penalty, oui. Mais ça compte quand même.

Par Florian Cadu