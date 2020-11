L'Équateur dérouille la Colombie

2

Équateur (4-2-3-1) : Domínguez - Perlaza (Preciado, 87e), Arboleda, Arreaga, Estupiñán - Moisés Caicedo, Méndez - Ibarra (Beder Caicedo, 81e), Mena (Rojas, 87e), Muñoz (Plata, 32e) - Estrada. Sélectionneur : Gustavo Alfaro.



Colombie (4-2-3-1) : Vargas - Orejuela (Muriel, 41e), Sánchez, Murillo, Mojica (Fabra, 41e) - Lerma (Cardona, 66e), Uribe (Barrios, 41e) - Cuadrado, James, Díaz (Luis Suárez, 41e) - Zapata. Sélectionneur : Carlos Queiroz.

SB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

On n'arrête plusVainqueur du Chili (4-2) le mois dernier et en Bolivie jeudi (2-3), l'Équateur a de nouveau fait le show face à la Colombie, ce mardi en ouverture de la 4journée des éliminatoires du mondial 2022. À Quito, les hommes de Gustavo Alfaro ont collé une énorme branlée aux(6-1), humiliés pour la deuxième fois consécutive après leur déroute face à l'Uruguay (0-3). Déjà cueillie à froid par la Celeste vendredi , la Colombie s'est cette fois fait doucher deux fois dans les neuf premières minutes. Le temps pour Arboleda de se jeter sur un ballon remporté dans les airs par Caicedo, sur un coup franc de Mena. Et pour Mena d'exploiter en solitaire un dégagement a priori anodin d'Arreaga. Les deux buteurs se sont ensuite mués en passeurs décisifs. De la gauche, Mena a d'abord servi sur un plateau Estrada, buteur de près au second poteau. Puis Arboleda a remisé devant le but un long centre de Plata pour offrir le quatrième pion à son compère Arreaga. C'en était trop pour Carlos Queiroz, qui a effectué quatre changements dès la 41minute de jeu pour quasiment passer à quatre devant.Effet immédiat : juste avant la pause, Zapata a obtenu un péno converti par James Rodríguez. Mais effet d'assez courte durée : si la Colombie a affiché un léger mieux dans le jeu en deuxième période, lesont encaissé un cinquième but superbe. Côté droit, Plata a claqué un inter-extér' pour mettre deux défenseurs dans le zag et s'appuyer sur Mena, et décoché une mine du gauche qui a fait mouche avec l'aide du poteau gauche. De quoi rendre dingo l'ailier du Sporting, qui a tombé le maillot et reçu une deuxième biscotte pour l'occasion. Pas de quoi, en revanche, freiner, qui a ajouté un sixième pion, signé Estupiñán, sur coup franc. Auteur de 13 buts et d'un joli 9/9 sur ses trois dernières sorties, l'Équateur revient ainsi provisoirement à la hauteur du Brésil en tête de ces qualifs' sud-américaines. La Colombie (4 points) pointe elle au 7rang.Carlos Queiroz ferait peut-être bien de jeter un coup d'œil au marché de l'emploi...