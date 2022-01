L'Équateur arrache le nul face au Brésil, dans une partie tendue

Équateur (4-2-3-1) : Domínguez - Estupiñán, Hincapié, Torres, Ángelo Preciado (Romario Caicedo, 66e) - Moisés Caicedo (Mendéz, 86e), Gruezo (Ayrton Preciado, 66e) - Enner Valencia, Franco (Galíndez, 18e), Plata - Estrada (Carcelén, 85e). Sélectionneur : Gustavo Alfaro.

Brésil (4-4-2) : Alisson - Emerson, Militão, Thiago Silva, Alex Sandro - Raphinha (Antony, 63e) Fred, Casemiro, Vinícius Júnior (Gabriel Jesus, 63e) - Cunha (Gabriel Barbosa, 78e), Coutinho (Dani Alves, 33e). Sélectionneur : Tite.

AB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Maillots jaunes, cartons rouges.Pour la réception du Brésil, leader et déjà qualifié, sur les hauteurs de Quito, dans le cadre de la 15journée de qualifications à la Coupe du monde 2022 de la zone CONMEBOL, l'Équateur a arraché un beau nul (1-1) au Rodrigo Paz Delgado et aurait même pu aspirer à mieux.Privés de Neymar, convalescent, mais emmenés par Vinícius Júnior en attaque, les Brésiliens se sont rapidement mis à l'abri. Du moins au tableau d'affichage. En effet, après une tête, étrangement manquée d'un Enner Valencia pourtant démarqué (2), c'est Casemiro qui est venu ouvrir le score, prolongeant le coup de casque de Matheus Cunha d'un tacle rageur. Un but libérateur, avant un enchaînement de kung-fu. Lancé en profondeur, Cunha est fauché par Alexander Domínguez, auteur d'un pied haut non-maîtrisé et expulsé dans la foulée (15). Le portier équatorien bientôt rejoint par Emerson Royal, sur un geste similaire alors qu'il était déjà averti (20), obligeant Tite à sortir prématurément Philippe Coutinho, remplacé par Dani Alves.À dix contre dix au retour des vestiaires et en dépit des tentatives des mêmes Valencia et Cunha, toujours à côté, c'est Thiago Silva, d'une caboche décroisée, qui a pensé doubler la mise, ne touchant finalement que le petit filet extérieur (49). Ouverts, les espaces ont offert une attaque défense plaisante. Le slalom de Gonzalo Plata n'a ainsi pas été exploité par Michael Estrada, freiné par le jaillissement d'Alisson (54), suivi d'un penalty refusé à Pervis Estupiñán, malgré une faute de Raphinha (57). Côté, Gabriel Jesus, entré en jeu, a chauffé les gants d'Hernán Galíndez d'une frappe lointaine (73). Trop peu pour chercher le break puisque sur le corner suivant, botté par l'excellent Plata, Félix Torres est parvenu à placer une belle tête au premier poteau. Une égalisation logique, poussée à l'extrême dans le temps additionnel. Une égalisation logique et un résultat frustrant pour. On notera la prestation approximative d'Alisson, dont deux sorties dangereuses auront été sanctionnées d'un carton rouge (et d'un penalty sur la deuxième) mais déjugées par la VAR.Toujours troisième au classement (23 points) et à trois journées de la fin, l'Équateur creuse son écart avec la Colombie, le Pérou, le Chili et l'Uruguay relégués à, respectivement, six et sept unités avec un match en moins (les quatre formations doivent jouer cette nuit et ce vendredi). De son côté, le Brésil tentera de battre un record : celui du plus grand nombre de points obtenus en qualification au Mondial, détenu par l'Argentine de 2001, alors en route pour la Corée du Sud et le Japon(43). Les Brésiliens en sont actuellement à 36 avec quatre rencontres à disputer (trois matchs, ajoutés à l'opposition reportée contre l'en septembre dernier).