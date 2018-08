L'envie d'avoir Nancy

Trois matches, trois défaites, aucun but marqué : alors qu’elle se déplace à Auxerre vendredi soir, l’ASNL est déjà en vrac. Une surprise ? Non, en aucun cas.

#beINLIGUE2 - La soufflante de Didier Tholot à la mi-temps de #ASNLRCL?? pic.twitter.com/bTIBaVYI7M — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 10 août 2018

« Il faut faire le dos rond »

Procédure avec la FIFA et casse-tête

Les seules choses qu’on s’attendait à trouver après 225 minutes passées à voir ces gars-là se rouler dans la farine : des bras croisés, des têtes basses et de l’impuissance. Alors, Didier Tholot explose : «» Tout est là, de la rage de l’entraîneur de foot qui cherche des solutions à une situation minée à l’incapacité qui est la sienne à l’heure de mettre des mots sur les maux de l’ensemble qu’il peine à équilibrer. La scène a été captée parà la mi-temps d’un Nancy-Lens joué vendredi soir dernier au stade Marcel-Picot, qui a vu la bande à Tholot se ramasser une troisième fois en trois essais : une large défaite (0-3), une animation offensive inexistante, une équipe qui passe l’essentiel de ses rencontres à cavaler après un ballon qu’elle ne possède quasiment jamais… Et voilà Nancy revenu en pleine tempête. Soit, à une dix-neuvième place de Ligue 2 qui inquiète forcément et dont la cause est simple : après trois journées de championnat, les Nancéiens n’ont pas marqué le moindre but, en ont encaissé sept et ce quelques mois après avoir évité une relégation en National 1 sur le gong. Une surprise ? «» simplement à en croire Benoît Pedretti, devenu adjoint de Didier Tholot.Quoi ? Vraiment ? Pedretti, toujours : «» Résultat, trois jours après avoir sorti le Red Star (1-0) de la Coupe de la Ligue, l’ASNL va à Auxerre vendredi soir avec l’objectif assumé de «» chez le douzième du championnat, qui reste sur deux succès. C’est tout ? Oui, step by step : l’idée est aujourd’hui de trouver une forme de solidité défensive, de régler le cas Amine Bassi -meilleur joueur du club la saison dernière, le Marocain était à deux doigts de s’engager avec le Fire de Chicago (MLS) avant de se raviser et peine à retrouver son rythme- et d’attendre doucement la fin du mercato pour vraiment savoir où aller. Parce que Tholot bosse la semaine avec 29 joueurs - «» (Pedretti)- mais aussi parce que le club cherche encore à trouver un élément offensif capable de pallier le retour de prêt d’Arnaud Nordin à Saint-Étienne. Ainsi, le mirage est passé.Rapidement, il faut se le dire : début juillet, Jacques Rousselot affirmait que «» Et c’est peut-être une partie du casse-tête lorrain : la précipitation alors que la vente du club, relégué en Ligue 2 au printemps 2017, ne sera conclue qu’à l’automne après plusieurs échecs passés. Nancy est aujourd’hui en pleine reconstruction, structurelle, économique (une procédure a été engagée auprès de la FIFA pour récupérer quatre millions d’euros que le FC Séville refuse de verser à l’ASNL dans le cadre du transfert de Clément Lenglet au Barça) et sportive, et l’ambition doit avant tout se tourner vers un maintien après une saison 2017-2018 «» . Didier Tholot sait que la victoire face au Red Star cette semaine n’a rien réglé et le coach gominé ne cesse de balancer à ceux qui veulent l’entendre qu’il assumera. «» , lâchait-il la semaine dernière, alors que la colère commence à grimper dans les tribunes de Picot. Là aussi, rien de surprenant : «» Et ne veulent plus faire du surplace. Facile à dire.