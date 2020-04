L'entretien confiné de footballeurs amateurs

L'Entretien Confiné #1

L'Entretien Confiné #2

JEB, TP & WT

Depuis le début de l'année, chaque vendredi, sur ses réseaux sociaux, le Vrai Foot Day, notre journée française du foot amateur, avait l'habitude de mettre en avant un joueur de foot du dimanche au travers de son questionnaire "Entretien Vrai".Si l'immense Mark The Ugly et Loïc Durand, le fan de l'AC Ajaccio qui filme tous ses déplacements pour aller supporter son équipe à l'extérieur, s'y sont notamment essayé, la crise du coronavirus a mis un raffut à cette belle initiative en renvoyant à la préhistoire les anecdotes de 3ème mi-temps, de vol d'arbitrage et d'odeur de chasubles.Mais c'était sans compter sur la ténacité des bénévoles du Vrai Foot Day qui ont décidé de mettre à jour leur questionnaire en l'adaptant au contexte de confinement, ce qui donne... "L'Entretien Confiné". Trois footballeurs amateurs se sont déjà prêté au jeu, avec plus ou moins de toucher de balle. Le dernier en date, paru hier vendredi, le voici :Il te reste un goût de trop peu dans la bouche (ou alors tu sais juste plus quoi faire de tes journées et tu prends tout ce qu'on te met sous le nez), alors voici les deux premiers opus :Pour plus de pastilles foot amateur (et tous les anciens "Entretiens Vrais"), inscris-toi aux réseaux sociaux du Vrai Foot Day. Au choix :