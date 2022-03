Sergueï Rebrov prêt à combattre à la fin de son contrat avec Al-Aïn

AEC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le football est bien loin des préoccupations de Sergueï Rebrov.Dans une interview pour l’Independent irlandais , l'actuel entraîneur ukrainien du club des Émirats arabes unis d’Al-Aïn et international aux 75 sélections avec les, a affirmé qu’il n’avait plus la tête au football, et qu’il comptait prendre les armes pour défendre son pays de l’invasion russe. Déjà championne, son équipe n'a plus qu'un match de championnat à disputer,, coupe-t-il tout de suite.Samedi, Al-Aïn jouera son dernier match, contre Al-Wahda, deuxième du championnat émirati ; un match pour du beurre puisque le club de Rebrov compte quatre points d’avance sur son adversaire.» , assure-t-il au média irlandais.Et il assure qu’il prendra une arme avec lui. Totalement russophone et né dans le Donbass, il raconte que ses parents ont fui à Kyiv, où ils se terrent dans des bunkers depuis plusieurs jours.Il dit également avoir montré la vérité de la guerre à ses joueurs dès les premiers jours, afin qu’ils le soutiennent, et qu'ils comprennent aussi que sa tête n’était pas au football.