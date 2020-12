L’entraîneur et les joueurs du Rubin Kazan reprennent « All I want for Christmas »

TB

Du grand art.L’ambiance est festive du côté du Rubin Kazan. L’entraîneur et les joueurs du club russe ont offert un sacré cadeau de Noël à leurs supporters en leur proposant une version remasterisée du tube de Noël « All I want for Christmas » . Dans un clip devenu viral, Leonid Slutsky, l’ancien coach de Hull City, reprend la chanson de Mariah Carey, délivrant au passage ses meilleurs pas de danse. Les joueurs du Rubin Kazan ne sont pas en reste. Ils apparaissent à tour de rôle dans ce clip, dansant vêtus des plus beaux pulls de Noël et costumes en tout genre. Biscuits à l’effigie de la VAR et des arbitres, cadeaux, énorme sapin, repas avec champagne, tout y est.Même le trophée du champion de Russie fait une apparition à la fin. Neuvième à treize points du Zénit, leader, le Rubin Kazan va cependant devoir faire mieux qu’une reprise de Mariah Carey s’il souhaite être sacré à la fin de la saison.En revanche, merci pour la distraction de cette fin d'année.