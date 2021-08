L’entraîneur de Cluj banni du centre d’entraînement après une bagarre

Shocking stuff. CFR Cluj manager Sumudica was not allowed to go to his team's training session this morning after the club's owner announced he is sacked last night. So low...Video via @Miruna_Mihaela pic.twitter.com/LT3dAuuBum — Emanuel Roşu (@Emishor) August 27, 2021

According to Cluj sources, CFR's owner asked his bodyguards to go to the locker rooms and beat the club's president and also the club's lawyer, before announcing the president is sacked. Mental. Video via Akeks Pekovic pic.twitter.com/u0XfLIlnl8 — Emanuel Roşu (@Emishor) August 27, 2021

EG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le groupe vit bien.Marius Şumudică est désormais blacklisté. Le propriétaire du CFR Cluj voit en lui le responsable de l’élimination en barrages de Ligue Europa et l’aurait licencié ce jeudi soir après la défaite contre l’Étoile rouge de Belgrade. Mais loin de prendre la décision au sérieux, le coach s’est pointé comme une fleur ce vendredi devant le centre d’entraînement, estimant être toujours un employé du club. Sauf que sur ordre du propriétaire, qui a décalé l’entraînement à 17h, l’entraîneur ne peut pas rentrer. Retenu par la sécurité, il parlemente devant la grille. Elle le laisse finalement passer, sans sa voiture, pour aller chercher ses affaires et rentrer chez lui. Plus tard, certains joueurs se sont également vu refuser l’accès. Ce qui aurait obligé l’entraîneur à convoquer une réunion avec son équipe dans une boutique du club, selon Telekom Sport. En cause, une bagarre qui a éclaté ce jeudi soir dans les vestiaires. Selon des sources internes, le propriétaire a demandé à ses gardes du corps de s’en prendre au président ainsi qu’à l'avocat du club, avant de limoger le président à son tour. Bagarre qui aurait aussi impliqué les kinés Viorel Boncoi et Radu Pralea et des gardes du corps. Un joyeux bordel calmé par l’intervention de la police qui est loin d’être fini. L’entraîneur, soutenu par ses joueurs, a déclaré qu’il comptait bien revenir demain pour coacher son équipe.Quel super début de saison !