L'énorme boulette de Zieler contre le Werder

[⚽️ VIDÉO BUT] ?? #Bundesliga ⚠⚠⚠ Sur une touche, il marque un but contre son camp !?? Énorme boulette du gardien qui touche le ballon : sans le toucher, il n'y aurait pas eu but, mais corner !https://t.co/rKGaMh0B4H — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 29 septembre 2018

Oh la boulette !Dans le grand concours des buts les plus improbables, la Bundesliga a frappé fort samedi. Lors du match entre Stuttgart et le Werder Brême (2-1), le gardien Ron-Robert Zieler a été l’auteur d’une boulette qui aurait pu coûter deux points à son équipe. À la 68minute de jeu, le défenseur croate Borna Sosa envoie une touche plutôt anodine en direction de son portier, sauf que ce dernier est en train de remettre ses bas et ne voit donc pas le ballon arriver. Résultat : la réaction de Zieler est trop tardive et le cuir poursuit son chemin dans les filets pour permettre au Werder d’égaliser.Heureusement pour l’international allemand, Stuttgart s’est imposé grâce à un but de Castro quelques minutes après son erreur. Après la rencontre, Zieler a raconté l’action provoquant cette boulette monumentale : «. » Avant de préciser qu’il préférait se réjouir de la victoire de son équipe plutôt que de s’attarder sur ce but gag.