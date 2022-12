L'énième provocation d'Emiliano Martinez

Emiliano Martínez knew exactly where to get his new tattoo pic.twitter.com/TO0q2d0cph — KYSTAR (@KYSTAR) December 26, 2022

Il ne s'arrêtera donc jamais?Emi Martinez est un homme heureux. Héros national suite à ses exploits lors de la séance de tirs au but en finale du Mondial contre la France, tout cela ne serait jamais arrivé s'il n'avait pas sorti une parade exceptionnelle dans les ultimes secondes, sur une frappe de Randal Kolo Muani. Et cela, Dibu ne l'oublie pas. Cette action qui l'a mené à la gloire est désormais, plus que gravée dans sa mémoire, inscrite dans sa chaire. Dibu s'est fait tatouer le trophée de la Coupe du monde auréolé des dates des trois sacres argentins. Le tout suivi de sa devise, NDLR). L'endroit choisi va vous surprendre : sur le fameux mollet qui a repoussé l'ultime frappe de Randal...La séance de tatouage, immortalisée en story sur son compte Instagram officiel, nous apporte également une info plus surprenante : le gardien de Aston Villa n'a visiblement que quatre orteils au pied droit.On en apprend tous les jours.