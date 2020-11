Kean, le type d'Asti

Avant d’éclater à la Juve, de prendre son envol vers l’Angleterre et de squatter l’attaque du PSG, comme il le fera une nouvelle fois ce mercredi soir à Leipzig en Ligue des champions, Moise Kean a été un petit garçon à Asti dans le Piémont, à quelques encablures de Turin. Récit de l’enfance du phénomène « Mosè » .

De l'école aux terrains

« J’allais à l’oratorio et je jouais au foot »

Passage dans une autre dimension

Par Andrea Chazy

Propos de RB recueillis par AC.

De l’autre côté des Alpes, l’histoire de la naissance de Moise Kean est connue de tous. C’est sa maman, Isabelle, qui n’avait pas manqué de la conter le jour où les projecteurs se sont braqués pour la première fois sur son fils., racontait-elle pouren 2019. C’était il y a un an seulement, mais, bien avant cette belle confidence, Kean avait eu le temps de devenir le premier joueur né en 2000 à évoluer en Serie A ou à fouler les pelouses de Ligue des champions. Il avait aussi dû faire face aux cris racistes de certains imbéciles à Cagliari et gérer les comparaisons avec Mario Balotelli, avant de s’envoler pour l’Angleterre et Everton où il n’a, pour le moment, pas fait danser grand-monde, au point d’atterrir à Paris avec un billet retour pour le Royaume déjà réservé. Unequi ne ressemble pas vraiment à ce qu’était son quotidien lors de la première moitié de sa vie.Renato Biasi connaît la ville d’Asti comme sa poche. C’est là que l’ancien portier du Torino, qui n’a joué qu’une seule rencontre de Serie A en 1986 face à l’Udinese, est né. C’est ici aussi que l’ancien responsable de la section jeune du club local, situé à une petite cinquantaine de kilomètres de Turin, a rencontré pour la première fois Moise Kean., se souvient l’éducateur.Moise Kean débarque à Asti à l’âge de 5 ans avec son frère et sa mère, séparée de son papa, qui vient de trouver un boulot dans une maison de retraite où elle fait « les trois huit » .Tous les jours, Moise alterne entre l’école élémentaire Baussano, l’oratorio Don Bosco et les terrains d’entraînements de l’AC Asti. À l’école, Lorella Forastiere confiait le sourire aux lèvres à la Gazzetta dello Sport que, pour faire en sorte que Moise reste calme, elle n’hésitait pas à passer un deal avec lui :Ce côté exubérant, Renato l’a retrouvé lorsqu'il a eu Moise sous ses ordres au club.La dernière escale, donc, c’est dans l’enceinte de Don Roberto Pasquero que la faisait régulièrement le jeune Kean.Pour lui, l’oratorio est une deuxième maison qui rassure une mère célibataire catholique au possible, et qui permet surtout au jeune joueur d’origine ivoirienne de bouffer du rab de ballon., rappelle Biasi.Biasi en est sûr : ce phénomène n’est pas inhérent à Kean, mais bien à tous les petits garçons qui vivent aujourd’hui dans la Botte :L’oratorio est un facteur, mais à dire vrai, Kean est aussi naturellement au-dessus du lot. Au sein du club d’Asti, il évolue rapidement avec des garçons nés en 1998 qui ont donc deux ans de plus que lui. À cet âge, ce paramètre compte beaucoup. Mais pas pour Moise qui affirme week-end après week-end sa supériorité physique et technique enselon ses coachs. Un cas de figure qui oblige Biasi à reproduire ce que lui-même avait fait quelques dizaines d’années auparavant : emmener le jeune Moise Kean tenter sa chance au Torino. Moise n’a même pas encore 10 ans, mais déjà, celui qui est fan d’Obafemi Martins va connaître un premier décollage direction les étoiles :La suite, c’est une Vieille Dame qui vient chiper le joyau à polir du Toro avant d’offrir, en 2016, un contrat pro qui permettra à Moise d’appeler sa mère et de lui dire :Que reste-il aujourd’hui de Moise Kean à Asti, hormis son passage rue Filippo Corridoni ? Pas grand-chose. Au club, l’équipe dirigeante a changé et désormais, Moise Kean est dans une autre dimension. Mais pour Biasi et les autres, il reste le plus précieux : les souvenirs.Nul doute que face à Leipzig, ce mercredi soir en Ligue des champions, Thomas Tuchel s'accordera sur cette formule.