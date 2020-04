L'Energetik souffle sur le FK Minsk

Dominateur pendant plus d'une heure, l'Energetik-BGU Minsk s'est adjugé le choc face au FK Minsk (2-0) lors de cette troisième journée du championnat biélorusse. Merci à qui ? À Aleksey Nosko et à Jasur Yakhshiboev, venu délivrer ses potes, qui ont évolué 20 minutes en infériorité numérique, dans les arrêts de jeu. Costaud.

Nosko, le patron

Yakhshiboev délivre l'Energetik au bout du suspens

Sadovskii - Sokol, Svirepa, Shkurdyuk, Girs (Yudchits, 46e) - Twe, Nosko - Yakhshiboev, Musahagian, Mawatu - Atemengue (Umarov, 74e). Entraîneur : Vladimir Belyavski.



Leonov - Sazonchik, Chahovets, Zaleskiy - Prishchepa (A.Vasilyev, 77e), O.Vasilyev (Ostroukh, 36e), Nasibulin, Yarotski - Shramchenko, Gribovskiy, Khvashchinskiy. Entraîneur : Andrei Razin.

Par Andreï Chazinovskiy

Un vent à décorner les bœufs, un synthétique à boules noires, un stade comportant une seule et petite tribune moins remplie que la toute petite forêt de sapins qui lui fait face. Dans le sud-ouest de Minsk, le choc et derby de cette troisième journée deentre l’Energetik-BGU Minsk et le FK Minsk – deux des trois équipes ayant fait un carton plein avant cette rencontre – n’attire pas les foules. Loin d’être anormal, dans un pays où la première division locale peine à attirer du monde, et alors que les premiers groupes ultras nationaux ont commencé à appeler aux boycotts suite au premier diagnostic du Covid-19 dans le pays. Mais sur le terrain, au terme d’un match maîtrisé pendant plus d’une heure, l’Energetik est allé chercher dans la souffrance un troisième succès en autant de journées pour prendre seul la tête du classement.D’entrée, sous un beau soleil venu profiter d’un peu de ballon rond frais, les joueurs de l’Energetik confirment leur statut d’équipe surprise de début de saison. Le 4-2-3-1 posé sur l’échiquier par Vladimir Belyavskiy confisque le cuir pendant le premier quart d’heure sans réellement se créer d’occasion franches. Portés par la voix d’un seul supporter n’ayant peur de rien, pas même du ridicule, les maillots oranges vont faire plier leurs invités... en contre. Sous l’impulsion d’Aleksey Nosko, bestial à la récupération du ballon. Après avoir gratté la sphère, le capitaine de l’Energetik lance Jasur Yakhshiboev qui bute sur Artem Leonov. Mais l’international U23 ouzbek peut se rassurer. Esseulé au point de penalty, Nosko a bien suivi et ouvre le score au milieu d’une forêt de jambes pour l’Energetik. La réponse du FKM arrive dans la foulée : un centre au second poteau, une tête en extension ronaldesque de Yaroslav Yarotskiy file au-dessus. Une alerte, une seule, puisque c’est bien l’Energetik du Français Jérémy Mawatu qui va se procurer une balle de break juste avant la pause. Junior Atemengue, buteur camerounais d’1m95, perd son duel face à un Leonov très inspiré. Temps mort pour le Lion Indomptable et les 21 autres acteurs.Au retour des vestiaires, l’Energetik laisse le ballon au FK Minsk et semble gérer son avantage sans avoir trop de soucis à se faire. Mais au fil des minutes, les gars d’Andreï Razin prennent confiance. Entré en première période, pour soulager un Oleksandr Vasilyev souffrant, Yuri Ostroukh manque un but tout fait en expédiant un missile dans le petit filet de Denis Sadovskii. Les premiers signes de fébrilités apparaissent chez les locaux, et si Atemengue ne prend qu’un jaune pour high-kick sur Leonov, le meneur de jeu Aik Musahagian voit rouge pour une sale semelle. L’ancien du SR Colmar laisse ses coéquipiers à dix, pour vingt minutes de souffrance. Les «» fusent des deux bancs de touches, le FK Minsk accentue sa pression mais s’en remet à une parade incroyable de Leonov sur un tir de Shakhboz Umarov pour rester en vie. Une question de minutes, car dans le temps additionnel d’une rencontre totalement débridée, Yakhshiboev s’en va éteindre les ultimes espoirs du FK Minsk et offrir une belle victoire à l’Energetik sous les yeux du monde entier.