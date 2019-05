Le sublime enchaînement d'Adnan

CAR

Le but du week-end ?Prêté par l' Udinese au Whitecaps de Vancouver, Ali Adnan a inscrit un but sublime cette nuit lors de la victoire de son équipe contre Dallas (2-1).L'international irakien de 25 ans, côté gauche, a enchaîné un double contact entre deux joueurs suivi d'une frappe enroulée qui a terminé dans la lucarne opposée du gardien. Son premier but en MLS.Avec ce «» , les médias américains ne risquent pas d'écorcher son nom