L'émouvant quintuplé d'André-Pierre Gignac

MAVY GIGNAC ❤️❤️ bienvenida mi amor ???? bienvenue mon amour ???? pic.twitter.com/KWRvvdXsQx — Gignac Andre-pierre (@10APG) 14 février 2019

Et un, et deux, et trois, et quatre, et cinq.On ne parle pas du nombre de buts d' André-Pierre Gignac en équipe de France (il en compte sept, un peu de respect tout de même), mais de celui de ses enfants. Depuis jeudi, le petit Mavy est ainsi venu étoffer les rangs de la famille Gignac. La photo postée par l'attaquant de Tigres sur les réseaux sociaux rappelle qu'il n'y a rien de plus beau que le sourire d'un homme le jour de la naissance de son enfant.