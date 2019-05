Francfort résiste à Chelsea

Malmené en seconde période lors de sa demi-finale aller d'Europa League disputée à domicile, l'Eintracht Francfort s'en est finalement sorti avec un match nul plutôt heureux (1-1). En face, Chelsea pourrait regretter ses occasions manquées même s'il a concédé l'ouverture du score en première mi-temps. Mais grâce à leur but à l'extérieur, les Blues restent les mieux placés pour se qualifier en finale.

76

Sans Hazard, le cafard ?

L'Eintracht sait aussi souffrir

Eintracht Francfort (3-4-3) : Trapp - Abraham, Hasebe, Hinteregger - Da Costa, Rode, Gelson (Paciência, 73e), Falette - Gaćinović (Willems, 93e), Jović, Kostić. Entraîneur : Hütter.



Chelsea (4-3-3) : Kepa - Azpilicueta, Luiz, Christensen, Emerson - Kanté, Jorginho, Loftus-Cheek (Kovačić, 82e) - Pedro, Giroud, Willian (Hazard, 62e). Entraîneur : Sarri.

Par Florian Cadu

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C'est un endroit qui commençait à faire peur. À la Commerzbank-Arena, l' Eintracht Francfort impose en effet sa loi cette saison. Surtout quand le milieu de semaine arrive, avec ses rendez-vous européens : défait quatre fois dans son antre en Bundesliga, les Allemands y sont invaincus en Europa League. Mieux : ils y ont gagné cinq fois en six parties, l' Inter étant la seule équipe à avoir échappé à la défaite. Alors, au moment d'entrer sur cette pelouse autour de laquelle l'ambiance est folle, Chelsea pouvait flipper.Sauf que Chelsea , justement, n'est pas n'importe qui. Et si lesne se sont pas imposés lors de cette demi-finale aller de C3, ils n'ont pas non plus perdu (1-1) alors qu'ils ont pourtant subi l'ouverture du score des locaux,. Réactifs, les Anglais peuvent même voir la confrontation retour avec optimisme : ils ont réussi à marquer un but dans cette enceinte menaçante, et semblent donc être les mieux placés pour s'offrir une finale continentale. Même s'ils sont passés très près du succès, après un second acte largement en leur faveur.Mais à quoi joue Sarri ? Alors que la Ligue Europa représente le seul trophée que Chelsea peut encore récupérer cette année et qu'elle peut en outre lui permettre d'accéder directement à la Ligue des Champions, l'entraîneur italien place une nouvelle fois Hazard sur le banc. Incompréhensible. Sans leur meilleur joueur et face à un Francfort qui n'en réclame pas tant, lesgalère à faire honneur à leur statut de favoris malgré une légère domination dans le premier quart d'heure. Une fois qu'ils sont rentrés dans leur soirée, ce sont même les Allemands qui séduisent.Propres techniquement et amenés par un bon Da Costa, les locaux ouvrent ainsi le score de superbe manière au coeur de la première période par Jović d'une tête plongeante suite à un centre de Kostić. Cinq minutes plus tard, Pedro répond par une praline aux vingt mètres mais sa tentative fuit le cadre. Ce n'est que partie remise pour l'Espagnol : alors que Willian s'amuse à humilier Abraham d'un petit pont, l'ailier égalise après un corner du Brésilien juste avant la pause. Laquelle est sifflée sur cette réalisation inscrite à l'extérieur qui pourrait valoir très cher.Deux buts pour deux frappes cadrées, donc. Signe que le nombre d'occasions n'est pas non plus incalculable. En revanche, les contacts sont là et Jorginho peut en témoigner, lui qui s'ouvre le crâne après un choc tête contre tête avec Rode. Peut-être mécontents de cette « maltraitance » , les Anglais se révoltent : tour à tour, Loftus-Cheek (au-dessus), Willian (qui zappe un Jorginho bien placé avec son bandeau sur le crâne) et Luiz (barre transversale sur un coup-franc dévié) sont tous près de donner l'avantage à Chelsea . En espérant concrétiser ce gros temps fort, Sarri fait - enfin ! - entrer Hazard à la place d'un Willian blessé. Le Belge n'est d'ailleurs pas loin de faire l'ultime différence, son corner rentrant étant claqué par l'attentif Trapp.De son côté, l'Eintracht n'a plus rien à se mettre sous la langue offensivement (hormis une tête hors-cadre d' Abraham sur la fin) mais serre les dents défensivement. Les fautes se multiplient, la pression bleue - ou jaune - s'accentue et la résistance allemande est mise à rude épreuve. Finalement, les minutes passées dans la surface des Aigles s'égrènent et Francfort s'en sort avec ce douloureux 1-1 grâce à de nouvelles parades de Trapp (devant Loftus-Cheek ou Luiz). Un score nul qui donne un petit avantage à Chelsea , mais qui laisse surtout un suspense certain en vue de la deuxième manche à Stamford Bridge. Loin de la la Commerzbank-Arena, cette fois.