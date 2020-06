L'Eintracht fait replonger le Werder

Werder (4-3-3) : Pavlenka - Gebre Selassie, Veljković, Moisander, Friedl (Augustinsson, 76e) - M. Eggestein, Vogt (Woltemade, 83e), D. Klaassen - Bartels (Rashica, 62e) - Selke (Sargent, 61e), Osako (Bittencourt, 76e). Entraîneur : Florian Kohfeldt.



Eintracht (3-4-3) : Trapp - D. Abraham, Hasebe, Hinteregger - A. Touré, Kohr, Rode (S. Ilsanker, 81e), Kostić - Gaćinović (J. De Guzmán, 88e), A. Silva (Dost, 77e), Kamada (D. Sow, 77e). Entraîneur : Adi Hutter.



Le frisson Stefan Ilsanker.Revenu dans le coup récemment avec un nul et deux succès sur ses trois dernières parties, le Werder, relégable, est retombé dans ses travers ce mercredi à domicile, en match en retard face à l'Eintracht. Plus solides en deuxième et notamment grâce à un improbable doublé d'Ilsanker, les hommes d'Adi Hutter ont pris le dessus pour signer une deuxième victoire de rang. Alors qu'ils avaient l'occasion de dépasser Düsseldorf, lesrestent 17Après un premier acte ennuyeux, Dominik Kohr a vu son but refusé (59). Mais les visiteurs ont trouvé les ficelles une minute plus tard, cette fois licitement, quand Filip Kostić a offert une galette à la gâchette André Silva (0-1, 61). Après un superbe numéro au milieu des plots brêmois, Mijat Gaćinović a ensuite foiré le break (72), puis on a basculé dans l'irrationnel quand Stefan Ilsanker a surgi sur corner exactement 17 secondes après son entrée en jeu sur un nouveau coup de patte de Kostić prolongé par Bas Dost (0-2, 81). Pas rassasié, le milieu de terrain défensif, en état de grâce, a remis ça de la tête à l'orée du temps additionnel (0-3, 90). Dément.L'occasion d'entendre une bronca artificielle à la TV. On n'arrête pas le progrès.