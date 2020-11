L'Égypte se promène au Togo

DF

// Nya-Vedji (93) pour le TogoCa sent très bon pour l'Egypte.Victorieux 3-1 du Togo, les Pharaons s'emparent de la première place du groupe G, à égalité avec les Comores, et font un grand pas vers la qualification à la CAN. Fort de sa victoire il y a quelques jours à domicile face aux mêmes Togolais , l'Égypte commence la première période tambour battant, mais ni le virevoltant Laba ni son compatriote d'attaque Mlapa n'arrivent à tromper El Shenawy. Les Pharaons laissent passer l'orage et Kafsha ajuste d'un plat du pied Barcola après avoir récupéré un ballon proche de la surface togolaise. Les hommes de Claude Le Roy sont sonnés et dans la foulée, Sherif punit la fébrile arrière garde adverse après un long dégagement de son gardienAu retour des vestiaires, la défense togolaise offre un nouveau cadeau, cette fois-ci pour Trezeguet. Très discret lors du premier acte, le joueur d'Aston Villa ne refuse pas l'offrande et alourdit le score. Les hommes en jaune sont pleins de bonne volonté mais la différence de niveau se fait cruellement ressentir. La réduction du score de Nya-Vedji sur une frappe écrasée depuis le point de penalty en toute fin de rencontre ne changera rien. L'Égypte prend ses trois points, et la première place du groupe.Pour le Togo, en revanche, c'est cuit : ce sera une deuxième CAN consécutive sur le canapé.