L'Égypte domine le Zimbabwe et lance idéalement sa CAN

Survoltée en première période, plus gestionnaire après la pause, l'Égypte a assuré l'essentiel pour dompter le Zimbabwe et débuter comme il se doit la CAN devant son public.



La chanson des pharaons

La fête est finie

Égypte (4-2-3-1) :El Shanawy - Elmohamady, Hegazi, Alaa, Mansour - Elneny, Hamed - Salah, Said, Hassan Trezeguet - Mohsen (Soliman, 60e). Sélectionneur : Javier Aguirre Onaindía.



Zimbabwe (4-3-3) : Sibanda - Darikwa, Lunga, Mudimu, Hadebe, Munetsi, Nakamba, Karuru - Musona, Billiat, Mushekwi. Sélectionneur : Sunday Chidzambwa.



Par Adrien Candau

On appelle ça du contrôle. De la maîtrise de soi. Quand on inaugure une compétition majeure sur ses terres, il vaut mieux avoir autre chose que du jus de crane dans la caboche. Ça tombe bien, l'Égypte avait ce qu'il fallait dans le ciboulot pour ouvrir sans trembler la CAN sur son terrain, au Caire. Un but d'Hassan Trezeguet en première période, un second acte maîtrisé et voilà les Pharaons joliment lancés dans un tournoi qu'ils abordent en grand favori.Chauffée à blanc par son public, l'Égypte débute sa CAN en envoyant tout de suite du gros son qui tache dans les baffles du stade international du Caire. Énervés comme un fan de métal au milieu d'un pogo, les Pharaons galopent dans tous les sens et bombardent de centres la surface zimbabwéenne. Said, Mohsen et Trezeguet ont tour à tour l'occasion d'ouvrir le score, mais se cassent à chaque fois les chicos sur Sibanda, qui a décidé de ne pas se laisser se faire couper le sifflet par la cacophonie de frappes égyptiennes. Frustrée, l'Égypte passe alors de plus en plus volontiers le micro à Salah, qui fout un boxon monstrueux sur son aile droite. Insuffisant, néanmoins, pour zigouiller descourageux. Aphones en début de rencontre, les ouailles de Sunday Chidzambwa se décomplexent petit à petit, dans le sillage de Karuru, leur numéro dix, qui se met à piloter la fanfare des siens. Le Zimbabwe commence enfin à pousser sa petite chansonnette, mais Hassan Trezeguet en a rapidement par-dessus les oreilles. L'ailier de Kasımpaşa fait le ménage sur son coté gauche, avant de balancer une frappe enroulée parfaitement travaillée dans les filets de Sibanda.Pourtant, le Zimbabwe n’arrête pas de se secouer les miches, prouvant qu'il lui reste quelques jolies notes coincées dans le gosier. Lesy mettent du rythme et des tripes, mais le tout est terni par un ensemble encore trop brouillon de passes imprécises et de mouvements à contre temps. L'Égypte, beaucoup plus studieuse, joue une partition moins enlevée qu'en première période, contrôle son affaire et seul Salah, lancé en profondeur dans la surface, manquera vraiment de doubler la mise, d'une frappe du droit. Pas très funky, mais ça, les gars de Javier Aguirre Onaindía s'en tamponnent. Ce succès minimaliste leur permet de lancer dans les règles de l'art la CAN sur leurs terres. Et d'aborder l'esprit tranquille leur prochain match, face à la République démocratique du Congo, le mercredi 26 juin prochain.