Over 200 kilos of Liverpool FC branded cocaine seized in Paraguayan border town Pedro Juan Caballero. Not your usual post... pic.twitter.com/HPC0vevsFz — Watch LFC (@Watch_LFC) November 26, 2021

Tu ne te drogueras jamais seul.500 paquets de cocaïne pour un total de 215 kilos et 302 grammes de drogue, voici le gros butin récolté par le Secrétariat national anti-drogue (ou SENAD) lors d’une descente dans une maison de Pedro Juan Caballero, au Paraguay cette semaine. Sur place pour l'Última Hora , quotidien des îles Baléares, Marciano Candia prend quelques photos du gros lot. Et stupéfaction, le vendeur semble s’être approprié l’écusson de Liverpool pour vendre ses produits.à la place deremplace, les torches deviennent des ballons et enfin la date de création du club, 1892, est remplacée par 2021, sûrement l'année de production. Complètement fou, mais oui, ce fameuxa peut-être utilisé le logo du prestigieux club anglais pour vendre sa cocaïne. Selon l’UH, le propriétaire de la maison perquisitionnée, présent au moment de l’opération, est Hubert Villasboa. Un des agents de la SENAD indique toutefois qu’il estLa question est donc de savoir qui se cache derrière ce? Roberto Firmino ou André Villas-Boas?