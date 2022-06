Ralf the world away

Arrivé sur le banc de l'Autriche début juin après être finalement parti de Manchester United, où il devait dans un premier temps accompagner Erik ten Hag dans un rôle de consultant, Ralf Rangnick a vite digéré son échec anglais et vit des débuts encourageants dans son nouveau costume. Cette nouvelle aventure est surtout l'occasion pour lui de prouver qu’il sait encore, à 63 ans, mêler les paroles aux actes. Difficile de ne pas l'en croire capable.

« Face au Danemark, vous avez pu voir que nous avions un très bon plan, que les choses ont bien fonctionné pour nous sur le terrain. Le sélectionneur ne veut pas qu’on laisse nos adversaires respirer, et c’est quelque chose qui correspond aux qualités de cet effectif. »

« Face à l’équipe de France, on va arriver avec le même objectif : garder notre philosophie, avoir le contrôle, réduire leur temps de possession, minimiser les erreurs en défense et essayer de se créer des occasions... »

Au premier jour, il y a d’abord eu une fable, racontée entre deux clopes et un whisky sans glace par le poète argentin César Luis Menotti. Une histoire, vieille comme le monde, de chiens et de voleurs :Puis, pour Ralf Rangnick, il y a ensuite eu des rencontres, beaucoup de rencontres. Celle de Helmut Groß, un ancien ingénieur civil chargé de construire des ponts dans la région du Bade-Wurtemberg devenu allié fidèle, mais aussi celles, entre autres, de Valeri Lobanovski, d’Arrigo Sacchi ou encore de Zdeněk Zeman. Que des hommes intimement convaincus qu’il n’existe pas de vie plus enthousiasmante qu’une vie de voyages en zone, d’autant plus lorsqu'on l’enrichie d’un pressing haut et agressif, puis d’une vague de mouvements offensifs coordonnés déclenchée dès la récupération du ballon pour profiter de la désorganisation temporaire d’un adversaire., décrypta il y a quelques années Groß.Cette petite musique, qui faisait doucement rire certains sceptiques à la fin des années 1990, est désormais connue de tous, chantée par une grande partie des coachs depuis le début des années 2010, et il n’existe plus vraiment aujourd'hui de doutes sur le bienfondé d’une telle approche du foot. La preuve : malgré son récent échec (qui n’est pas à 100% le sien, même s’il n’a jamais réussi à interrompre la chute en cours) dans le fond et dans les chiffres à Manchester United, où son passage de six mois n’a pas empêché le club de boucler le dernier exercice avec son plus petit total de points sur une saison depuis 1990, Ralf Rangnick, théoricien duet maître à penser de toute une génération de coachs allemands à succès, a vite retrouvé un fauteuil. Débarqué sur le banc de l’Autriche début juin, il n’a même eu besoin que d’une poignée de séances et de deux petites rencontres - une victoire en Croatie (0-3) et une défaite face au Danemark (1-2) - pour voir sa nouvelle armée recracher ses préceptes.Rangnick, qui a retrouvé l’ombre et le calme derrière ses fines lunettes après plusieurs mois passés la tête dans une machine à laver, a même réussi à faire briller les yeux d’un mec qui a déjà pourtant tout connu dans sa carrière : David Alaba, 29 ans et plus de 550 matchs pros sur le CV, qui s’était d'ailleurs dépucelé en sélection un soir de match face aux Bleus en octobre 2009., a ainsi lâché le capitaine de la troupe après le revers face aux Danois, lors duquel on a vu l’Autriche, organisée dans un 4-2-2-2 semblable à celui dessiné par Rangnick à Leipzig lors de la saison 2018-2019, davantage contrôler sa proie qu’en Croatie, avancer avec une ligne défensive très haute et envoyer des séquences de pressing très bien ficelées, dont une modèle qui a débouché sur le but de l’égalisation de Schlager.Jeudi midi, trois jours après la première glissade de son mandat, Ralf Rangnick a également tenu à appuyer sur les premiers progrès d’un groupe déjà habitué à sortir les crocs sous les ordres de Franco Foda - aucune équipe n’a réussi plus de pressions par match que l’Autriche lors du dernier Euro - et qui possède dans ses rangs la référence du harcèlement en Europe (Konrad Laimer).(59% de possession contre 38% en Croatie, 0,92xG concédés contre 1,23xG à Osijek), a expliqué l’architecte du projet football de Red Bull, hier.Début 2020, dans un entretien donné à So Foot , Rangnick se félicitait d’avoir réussi à, et c’est évidemment son défi avec une sélection - une première dans sa vie - éliminée de la course au Mondial 2022 par un doublé de Gareth Bale en mars dernier, mais dont les bases sont parfaitement en adéquation avec son projet de jeu.Face aux Bleus, dont il connaît plusieurs éléments - lorsqu'il était directeur sportif de Leipzig, Ralf Rangnick a notamment tenté de recruter Kylian Mbappé fin 2014 et est venu, trois ans plus tard, séduire Ibrahima Konaté directement chez ses parents , dans le 11arrondissement de Paris, avec une clé USB remplie de séquences du jeune défenseur alors à Sochaux -, le natif de Backnang a un coup à tenter et il le sait. Didier Deschamps se méfie d’ailleurs :, a, de son côté, complété Hugo Lloris.Le cadre est posé et, pour Rangnick, l’occasion est belle de s’offrir un gros poisson. Cette nouvelle aventure ne fait que commencer pour lui, mais, quelques jours après s’être tiré de Manchester sous les critiques, l’Allemand, qui ne s’est finalement que rarement assis sur un banc au cours de la dernière décennie, a à cœur de se refaire la cerise et de prouver qu’il sait encore mêler les paroles aux actes sur un banc.

Par Maxime Brigand, à Vienne