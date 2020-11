Je suis le sosie de Diego Maradona

« Tous les matins, je me réveille, je me regarde dans la glace et je remercie Dieu de ressembler à Diego. »

Par Ugo Bocchi, à Buenos Aires

À l'entrée du Caminito, le coin touristique du quartier de la Boca, c'est lui la star. À côté des danseurs de tango et des rabatteurs, il reste assis sur sa chaise. Il ne va pas chercher les touristes, ce sont les touristes qui viennent à lui. D'ailleurs, un gamin, pas plus de dix ans, lui tombe dessus : «» Et lui de répondre, du tac au tac, au premier degré : «» Le gamin ne s'attendait pas à ça. Bouche bée, il retrouve ses parents, prend une respiration et tente une négociation. En vain. Dégoûté, les yeux presque noyés, il s'en va en traînant des pieds et ne reviendra jamais. Mais pas de quoi émouvoir l'autre Maradona, stoïque : «» Un sens des affaires à toute épreuve. Un Maradona plus vrai que nature.Escolástico Berto Méndez de son vrai nom, Coco pour les intimes, Diego pour les touristes, n'a pas vraiment de talent. Il ne chante pas, il ne danse pas, il jongle difficilement, il joue au foot mais «» et il se considère aujourd'hui comme un acteur, même s'il a appris la comédie sur le tard. Mais il n'a pas vraiment besoin de tout ça. Il a mieux qu'un talent, il a un don du ciel, un physique à peu près semblable à celui de Diego Armando Maradona. Et ça, ça lui a permis de tracer sa route, sans trop de difficulté, alors que lui-même n'y croyait pas trop au départ : «Pour lui, tout a démarré en 1995. Alors électricien, timide, réservé, mari dévoué, papa de cinq enfants et avec des faux airs de Maradona, il décide de vérifier si ce que les gens disent est vrai. Il se rend au casting du filmet il fait l'unanimité : il sera la doublure du vrai Diego. Depuis ce jour, il ne vit presque plus que de ça. Il est l'autre Diego. Quand il fait beau, il est au Caminito et fait lepour les touristes, contre quelques pesos. Quand il pleut, il organise son planning (il fait aussi des spectacles en boîte ou pour des entreprises) et peaufine son physique, pour toujours être à la page. Il met un point d'honneur à suivre les changements de look de l'original : «» Faut pas pousser non plus.Et puis comment se priver d'un peu de bedaine quand, du jour au lendemain, il se retrouve invité et chouchouté aux quatre coins du monde pour seconder le? Spots publicitaires,photo, émissions télévisées... Coco dépanne et en profite autant qu'il le peut. En 98, peu avant un éliminatoire de Coupe du monde entre la Colombie et l'Argentine, il se rend au stade de Barranquillas et croise Valderrama qui tombe dans le panneau. Il le prend dans ses bras, l'embrasse et l'accueille comme le vrai : «» Une rencontre qui fera le tour des télévisions colombiennes, également dupes, et qui se demanderont pourquoi Maradona était venu assister à un match de Passarella, l'un de ses nombreux ennemis. Ce genre de quiproquo, c'est le quotidien de Coco. Notamment avec les touristes : «Parmi ses autres exploits, il a également essayé de faire payer une photo à Mauricio Macri. Mais finalement, non, l'actuel président argentin se défendant d'un : «» Et puis comme le temps, c'est vraiment de l'argent pour lui, il retourne à sa chaise et à ses touristes. Devant tous les objectifs, il se transforme, fait le plein de confiance et redevient Maradona, l'excentrique. À genoux, de dos, le pouce en l'air, un ballon dans la main ou sur la tête, «» même s'il doit parler fort, faire le clown et forcer un peu sa nature. Avant de conclure sur un chuchotement et un sourire : «