L'Australie punit la Jamaïque

e, Brown), Patterson - Shaw, Cameron (46e, Solaun), Matthews (59e, Carter). Sélectionneur : H. Menzies.



Williams - Carpenter, Kennedy, Catley, Roestbakken - Van Egmond, Logarzo, Gorry (87e, Luik) - Gielnik (59e, Foord), De Vanna (63e, Raso), Kerr. Sélectionneur : A. Milićic.

DDG

Samantha Kerr est une géante.Si l'Australie a battu la Jamaïque (4-1) ce mardi soir à l'occasion du dernier match de son groupe au Mondial, elle peut dire un grand merci à sa star Sam Kerr, auteure d'un quadruplé qui qualifie son équipe pour les 8de finale.D'un côté : l'équipe la plus jeune et la plus mal placée au classement FIFA de la Coupe du monde, qui vit sa première participation à un tel événement. De l'autre : l'expérience de l'Australie, sixième nation mondiale aux 6 participations et emmenée par la star Sam Kerr. Un affrontement déséquilibré qui n'augurait rien de bon pour les chances des, d'autant que leur imposant adversaire était forcé de vaincre pour rallier les huitièmes. Alors, quand Kerr fait sauter son 1,68 m plus haut que les grandes défenseurs jamaïcaines pour planter un doublé en première période, la messe semble dite.Sauf que les partenaires de la surpuissante Bunny Shaw, véritable bourreau de l'arrière-garde des, entendent bien profiter de leurs 45 dernières minutes à fond. Entrée en jeu 3 minutes plus tôt, Solaun vient dribbler Williams pour réduire la marque et ainsi inscrire le premier but de la Jamaïque dans une Coupe du monde ! La révolte est lancée, mais, malgré plusieurs belles opportunités, les femmes de Hue Menzies voient leur rêve prendre fin quand Sam Kerr profite d'une énorme faute de pied de la gardienne jamaïcaine pour s'offrir un quadruplé. À la faveur d'un plus grand nombre de buts inscrits, l'Australie vient coiffer le Brésil, vainqueur dans le même temps de l'Italie (1-0) , à la deuxième place du groupe C.Alors Ada Hegerberg, c'est qui la meilleure joueuse du monde ?