L'Australie montre l'exemple sur l'utilisation de la VAR

Listen in to the conversation between referee and VAR when they decided to upgrade Rhyan Grant's yellow card to red ? pic.twitter.com/3tOG7bsUFd — FOX Sports Football (@FOXFOOTBALL) December 29, 2019

#ALeague referee Chris Beath chats through the three controversial VAR decisions tonight. pic.twitter.com/fuPEIWPBCp — FOX Sports Football (@FOXFOOTBALL) December 27, 2019

En Australie, on a peut-être des serpents et des araignées, mais on a aussi de la suite dans les idées.L'A-League a attiré sur elle tous les regards ce week-end. Alors que la Premier League enchaînait les polémiques liées à la VAR, annulant des buts pour des hors-jeu d'un poil d'avant-bras décortiqués sur des images pixellisées, une séquence d'un match dimanche entre le Sydney FC et le Melbourne City a retenu l'attention. Elle montre un extrait passé sur la chaîne Fox Sports, qui a permis au téléspectateur d'entendre la discussion entre l'arbitre et ses assistants vidéo précédant le changement d'un carton jaune en carton rouge.Il est important de noter ici que cet extrait n'a pas été diffusé pendant, mais après le match. Cependant, la pratique a fait l'unanimité, notamment sur les réseaux sociaux. L'avant-veille en Australie, déjà, l'arbitre Chris Beath était apparu sur Fox Sports après le match pour expliquer des décisions contestées prises avec l'assistance de la vidéo La communication est la clé.