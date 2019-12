L'Australie et la Nouvelle-Zélande font candidature commune pour le Mondial 2023

AAF

Plus fortes ensembles.Dans les tuyaux depuis quelques jours, la candidature commune de l'Australie et la Nouvelle-Zélande pour l'organisation de la Coupe du monde féminine de football 2023 a été annoncé ce vendredi par les deux fédérations. Elles devraient faire face aux candidatures du Japon, de l'Argentine, du Brésil et de la Colombie pour accueillir le premier Mondial à 32 équipes et se positionnent pour devenir les premiers pays de l'hémisphère sud à accueillir la compétition (après la Chine deux fois, la Suède, les États-Unis, deux fois, l'Allemagne, le Canada et la France).Ce vendredi était la date limite pour le dépôt des dossiers de candidature à la FIFA, qui devrait annoncer le vainqueur au printemps 2020. Après avoir songé à présenter sa candidature seule, l'Australie de Sam Kerr s'est donc alliée avec son voisin Néo-Zélandais. «» a déclaré le ministre néo-zélandais des Sports Grant Robertson.Ça va faire un sacré voyage pour ramener la coupe à la maison.