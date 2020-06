L'Australie et la Nouvelle-Zélande favoris pour organiser le mondial féminin 2023

QC

Le duo gagnant ?La FIFA doit donner son verdict le 25 juin prochain pour l'attribution de l'organisation du Mondial féminin 2023 et, comme le rapporte, l'Australie et la Nouvelle-Zélande tiendraient la corde. En amont du vote, l'instance internationale a révélé les notes attribuées aux dossiers de candidatures encore en liste. La candidature conjointe des pays océaniens obtient 4,1 sur 5, et devance donc le Japon (3,9) et la Colombie (2,8). Pour rappel, le quatrième candidat était le Brésil mais le pays a retiré sa candidature en début de semaine.En se regroupant, l'Australie et la Nouvelle-Zélande offrent de solides garanties sur la qualité des infrastructures ainsi que sur le plan financier. Le projet prévoit un match d'ouverture à Auckland et une finale à Sydney. Faute de garanties financières suffisantes, la Colombie semble hors course. Le Japon reste un outsider de poids, bénéficiant des infrastructures du mondial de rugby 2019 et de l'organisation des JO de Tokyo, mais la période envisagée pour la compétition est aussi la plus chaude et la plus humide de l'année dans le pays.Verdict dans 13 jours.