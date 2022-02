L'Atlético vient à bout de Getafe au terme d'un scénario fou

44

Atlético de Madrid (4-4-2) : Oblak - Reinildo, Felipe, Savić, Lorente - Lemar (Herrera, 90e+2), Kondogbia (De Paul, 74e), Koke, Correa (Vrsaljko, 74e) - Cunha (Félix, 74e), Luis Suárez (Hermoso, 60e). Entraîneur : Diego Simeone.

Getafe (5-3-2) : Soria - Damian Suárez, Djené, Mitrović (Mata, 76e), Cuenca, Jankto ((Silva, 81e) - Rodríguez (Villar, 81e), Arambarri, Maksimović - Ünal (Yokuşlu, 55e), Mayoral. Entraîneur : Quique Sánchez Flores.

Pour la réception de Getafe au Wanda Metropolitano ce samedi soir, l'Atlético s'est adjugé un succès aux forceps (4-3) dans une partie spectaculaire.45 minutes de folie. En une mi-temps, ce mini-derby madrilène aura vécu six buts et un penalty manqué. Le spectacle commence ainsi par une parade de David Soria devant Luis Suárez, qui tente de se faire justice lui-même (9), avant qu'Ángel Correa ne libère les siens en reprenant une déviation de l'Uruguayen. Lesvont dès lors faire le break avec Matheus Cunha, prolongeant une frappe manquée de Thomas Lemar. Mais en défense, la friabilité rouge et blanc ne tarde pas à faire des siennes. D'un tacle rageur, Borja Mayoral parvient en effet à dévier une volée préalable de Jakub Janktosuivi d'Enes Ünal, venu inscrire un doublé sur penalty, conséquence de deux mains de Cunha et Lemarpuis. Pas encore battus, les hommes de Diego Simeone finissent par égaliser à quelques secondes de la pause d'une tête signée CorreaMoins rythmée que la première (forcément), la deuxième période voit Felipe quitter prématurément la pelouse, auteur d'un beau coup de pied dans le torse de Mauro Arambarri (58). Au rayon occasions, le tir croisé de Nemanja Maksimović, frôlant le poteau gauche de Jan Oblak (74), constitue l'un des seuls frissons d'une fin de rencontre relativement calme. Tout ça, c'était avant un nouvel instant surréaliste. À dix et sur leur ultime coup franc, les Matelassiers s'offrent effectivement la victoire sur une reprise acrobatique en deux temps de Mario Hermoso. La fête est d'autant plus belle. Au classement, l'Atlético remonte en quatrième position à un point du podium (en attendant les sorties du Betis et du FC Barcelone, ce dimanche).En fin de tableau, Getafe reste coincé au quinzième rang.