L'Atlético se relance face au Rayo Vallecano

1

Atlético de Madrid (4-4-2) : Oblak - Trippier, Giménez, Hermoso, Renan Lodi - Carrasco (Felipe, 91e), Kondogbia, De Paul, Lemar - Correa, Suárez (Cunha, 72e). Entraîneur : Diego Simeone.



Rayo Vallecano (4-2-3-1) : Zidane - Balliu, Saveljićh, Maraš, García - Comesaña (Falcao, 76e), Valentín - Palazón (Martin A, 46e), López (Trejo, 59e), Rodrigues (Bebé, 59e) - Guardiola (Aguirre, 82e). Entraîneur : Andoni Iraola.

La missionest lancée.Après quatre défaites consécutives en Liga, lescommencent parfaitement 2022. Dans une première mi-temps relativement calme, l'Atlético, qui a abandonné sa défense à trois traditionnelle, maîtrise tranquillement les débats. En panne d'efficacité depuis début novembre, Luis Suárez ne parvient pas à remporter son face-à-face contre Enzo Zidane (23). Pas de problème néanmoins, puisque cinq minutes plus tard, au terme d'un cafouillage dans la surface du Rayo, Ángel Correa se charge d'ouvrir le score d'une belle frappe croisée. Imparable, pour le portier français. Dans un Wanda Metropolitano rempli à 75% avec la nouvelle jauge, Vallecano est inoffensif.Les fêtes de fin d'année bien digérées, les Matelassiers repartent de pied ferme dans le second acte. Côté gauche, Lemar sert parfaitement Lodi qui ajuste un centre idéal pour Correa. L'Argentin n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets, et s'offre un doublé qui assomme les visiteurs. Yannick Carrasco est même tout proche d'aggraver le score quelques minutes plus tard lorsqu'il trouve le poteau, après un slalomdans la défense du Rayo (67). Le tour est joué, et le rythme redescend jusqu'à la fin de la partie. L'Atléti fait une belle opération, et reprend la quatrième place à ses hôtes du jour.Plus que quatorze points à rattraper sur le Real Madrid, désormais.