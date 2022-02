L'Atlético se rassure face à Osasuna

Herrera - Vidal (Martínez, 83e), García, Cruz, Sánchez (Cote, 76e) - Moncayola, Torro, Brašanac (Torres, 67e) - Ávila (Kike, 67e), Budimir, García (Barja, 67e). Entraîneur : Jagoba Arrasate.



Oblak - Vrsaljko, Savić, Giménez (Felipe, 45e), Reinildo - Llorente (Correa, 81e), Herrera, Koke, Carrasco (Serrano, 83e) - Suárez (Kondogbia, 71e), Félix (Hermoso, 83e). Entraîneur : Diego Simeone

Len'est pas mort.Sur courant alternatif depuis deux mois, l’Atlético de Madrid s’offre une belle victoire 3-0 sur la pelouse d’Osasuna et permet à Diego Simeone, très critiqué au sein du club madrilène, de souffler un peu.La partie était pourtant loin d’être un long fleuve tranquille, tant les Navarrais n’ont jamais cessé de mettre la pression sur les, qui avaient déjà eux-mêmes la pression. Mais les hommesont pu compter sur un allié de taille : Sergio Herrera. Le portier desa joué le saboteur de service, en offrant sur un plateau le ballon du 1-0 à la suite d’une sortie hasardeuse. Une boulette qui profite à João Félix, qui ne réfléchit pas et transforme l'offrande pour son 100match sous la tunique. L’Atléti se sera ensuite fait très peur, concédant plusieurs occasions : une tête d’Ante Budimir qui s’écrase sur le poteau (37), puis une frappe de Nacho Vidal qui enflamme le stade d’El Sadar (39).Heureusement pour les, Herrera récidive au retour des vestiaires et se mange un superbe lob de 40 mètres de Luis Suárez, après être sorti bien trop loin de ses cages. Pas de quoi écoeurer Osasuna qui n'en démord pas et multiplie les frappes en direction d’un Jan Oblak pas très serein. C'est finalement le fils caché de Simeone, Ángel Correa, qui viendra enfoncer le clou et assurer un large succès à l'Atlético, grâce à une belle contre-attaque initiée par le gamin du club Javi Serrano. De nombreuses raisons d'être heureux pour el Cholo, avec en bonus le premier clean sheet de la saison pour l'Atléti à l'extérieur cette saison. Lespointent désormais à la 4place du championnat, qualificative pour la Ligue des champions, quand Osasuna reste 9Il en faudra sans doute plus face à Manchester United mercredi.