L'Atlético se promène face au Rayo Majadahonda

Rayo Majadahonda 0-5 Atlético de Madrid

Et le premier but de l'année 2022 pour Antoine Griezmann ! Double une-deux parfait et le Français marque le 4e but pour l'équipe de Diego SimeoneVoir la fin du match ici > https://t.co/SXhE17NiDA#RayoMajadahondaAtleti pic.twitter.com/KHnZDi8o4s — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) January 6, 2022

Rayo Majadahonda (4-4-2) : Giralt (Fernández, 5e) - González, Vega (Iturraspe, 46e), Casado, Osei - Parada (Albiach, 46e), Villarig, Tassembedo, Susaeta (Mawi, 60e) - Raúl Sánchez, Rubén Sánchez (Héctor, 61e). Entraîneur : Abel Gómez.



Atlético de Madrid (4-4-2) : Oblak - Llorente (Vrsaljko, 46e), Felipe, Giménez (Koke, 46e), Lodi - Carrasco, De Paul, Kondogbia, Lemar (Griezmann, 57e) - Cunha (Correa ,46e), Suárez (J. Félix, 57e). Entraîneur : Diego Simeone.

Les Rois mages font des cadeaux, mais pas de miracles.Tout comme l'Athletic Bilbao (0-2 à Mancha Real) ou Elche (1-2 à Almería) dans la soirée, l'Atlético de Madrid a tranquillement disposé du Rayo Majadahonda (troisième division) ce jeudi à l'Estadio Metropolitano en seizièmes de finale de la Coupe du Roi (0-5). Sortis par l'Unió Esportiva Cornellà à la surprise générale un an plus tôt , lesont fait le nécessaire pour s'éviter des sueurs froides. Pas aidé par la blessure de son portier Gorka Giralt dès la première action du match, le club de Primera División RFEF - qui avait notamment vu passer dans ses rangs Enzo Zidane en 2018-2019 - a bu la tasse. Les attaquants de Diego Simeone ont profité de l'occasion pour se mettre en confiance, à l'image de Luis Suárez, après neuf matchs sans marquer (41), et de João Félix, qui a faussé compagnie à la défense du Rayo pour tranquillement ouvrir son pied droit (79).Avant cela, Matheus Cunha avait bénéficié d'une offrande adverse pour inscrire son quatrième but sous le maillot(17). Bien décalé par Thomas Lemar, Renan Lodi a participé à la balade en concluant un joli mouvement collectif (26). Antoine Griezmann a ajouté sa petite touche personnelle dix minutes après son entrée en jeu (67). Le champion du monde a néanmoins quitté la pelouse prématurément, visiblement touché à la cuisse (76). Le seul accroc d'une soirée de fête.Pour tout le monde sauf pour Benjamin Lecomte, encore et toujours désespérément scotché sur le banc