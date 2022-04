L'Atlético se noie à Majorque

Majorque (5-3-2) : S. Rico - Maffeo, Valjent, Raíllo, Oliván, J. Costa - A. Sánchez (Battaglia, 86e), Baba (Grenier, 90e+7), D. Rodríguez - Muriqi, K. Lee (Kubo, 54e). Entraîneur : Javier Aguirre.



Atleti (3-5-2) : Oblak - Savić, Felipe (R. Lodi, 75e), Reinildo - Llorente, De Paul (Vrsaljko, 62e), Kondogbia, Koke (Lemar, 46e), Carrasco - Suárez (Félix, 62e), Griezmann (Cunha, 46e). Entraîneur : Diego Simeone.

BermellonesLes aléas des Baléares.Défait mardi sur la pelouse de Manchester City en quarts aller de Ligue des champions , l'Atlético s'est vautré sur le même score (1-0) à Majorque, dix-neuvième au coup d'envoi et qui sort ainsi de la zone rouge. Toujours quatrième, le club madrilène s'arrête à six succès de rang en championnat et laisse le large au trio de tête alors que le Betis (5e) recolle à une unité.Dominateur, mais inoffensif (malgré une situation pour Marcos Llorente à la 4, notamment), l'Atleti n'a cadré qu'une seule fois et n'a jamais été en mesure de se faire violence. En deuxième période, les locaux se sont de plus en plus mis en valeur avec notamment une belle volée de Brian Oliván Herrero (46). Et après une faute bête de Reinildo sur Pablo Maffeo, Vedat Muriqi a transformé un penalty dans la lucarne (68). Un autre coup de chaud dans la surface(82) aurait même pu amener le break.Entré à la 97 Clément Grenier a même pu participer à la fête quelques secondes.