L'Atlético se dirige vers Turin avec sérénité

Atlético (4-4-2) : Oblak - Arias, Giménez, Savić, Solano (Saúl Ñíguez, 46e) - Correa, Thomas Partey, Rodri, Vitolo - Griezmann (Lemar, 46e), Kalinić (Juanfran, 73e). Entraîneur : Diego Simeone.



Leganés (5-3-2) : Lunin - Nyom (Arnaiz, 76e), Tarin, Omeruo, Diego Reyes, Kravets - Eraso (El Zhar, 71e, Rubén Pérez, Vesga - Braithwaite (Carrillo, 71e), En-Nesyri. Entraîneur : Mauricio Pellegrino.

Tranquille comme l' Atlético À trois jours de son déplacement à Turin pour le huitième de finale retour de Ligue des Champions, l'Atlético voulait surtout terminer la rencontre sans la moindre blessure, sans trop se fatiguer et si possible avec la victoire. Mission réussie puisque less'imposent face à Leganés au Wanda Metropolitano (1-0), tandis que Alvaro Morata est resté sur le banc et Antoine Griezmann est sorti à la pause.Si le corps des hommes de Diego Simeone étaient bien sur la pelouse ce samedi après-midi, la tête, elle, était clairement à Turin. Et cela s'est vu lors d'une première période bien calme où seule une tête de Santiago Arias sauvée sur la ligne par le défenseur Kenneth Omeruo est venue réveiller le public (41).Héros de la première période, Kenneth Omeruo a visiblement laissé sa cape au vestiaire puisque dès le début de la seconde période, le défenseur de Leganés laisse traîner sa jambe dans la surface de réparation et accroche celle de Angel Correa . Un cadeau que Saúl Ñíguez transforme en deux temps après avoir vu son penalty tout mou être repoussé par Andriy Lunin (1-0, 50). Le début de dix minutes de folie où l' Atlético et ses Thomas vont toucher les montants à deux reprises. D'abord sur une frappe puissante de Partey (52), puis sur un coup franc de Lemar (60).Incapable d'approcher les buts de Jan Oblak Leganés va alors balancer son joker Guido Carrillo . Sauf que l'attaquant argentin ne va pas refaire l'exploit du match aller, où il avait égalisé en fin de match, et l' Atlético enchaîne un quinzième clean sheet. En 27 journées.