L'Atlético se cogne contre Vigo

Atlético de Madrid (4-4-2) : Oblak - Lodi, Felipe, Gímenez, Trippier - Correa (Vitolo, 60e), Saúl, Herrera (Partey, 60e), Koke - Félix (Morata, 69e), D.Costa. Entraîneur : Diego Simeone.



Celta de Vigo (4-3-3) : Blanco - Olaza, Araújo, Aidoo, Mallo - Lobotka, Yokuşlu (Diop, 66e), Rafinha - D.Suárez (Braís Méndez, 73e), Mina, Aspas (Sisto, 88e). Entraîneur : Fran Escribá.

Vigo est venu, Vigo a vu et Vigo a tenu.À Madrid, le Celta débarque dans l'optique d'aller chercher un résultat positif dans l'antre du Wanda Metropolitano. Face aux Galiciens, l'Atlético de Madrid offre une prestation digne de la philosophie de Diego Simeone : un gros pressing à la récupération du ballon et beaucoup d'intensité dans les duels. Au terme d'une première période éprouvante pour les organismes, seule quelques incursions madrilènes permettent à Ruben Blanco de s'illustrer devant les tentatives de Felipe, Renan Lodi ou João Félix. Mais d'un point de vue comptable, rien n'évolue, et le score reste nul et vierge.Désireux de passer la seconde pour récupérer les trois points, l'Atlético en remet une couche à la sortie des vestiaires, mais la frappe lointaine de Koke Resurección est déviée d'une subtile claquette par Blanco. Simeone devient incontrôlable dans sa zone technique, et les derniers chiens de la meutesortent de leur terrier avec Thomas Partey, Vitolo Machín Pérez et Álvaro Morata. En face, le Celta ne craque pas et se retrouve même tout proche d'ouvrir le score grâce à Braís Méndez, mais Jan Oblak sort l'arrêt décisif. En fin de match, Pione Sisto butera à son tour sur le mur Oblak.0-0, un résultat qui n'était plus arrivé à l'Atlético en Liga depuis le 28 septembre 2018 contre... le Real Madrid.