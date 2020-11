L'Atlético se casse les dents sur le Lokomotiv

Lokomotiv Moscou (4-4-2) : Guilherme - Zhivoglyadov, Rajković, Murilo, Rybus, Zhivoglyadov - Ignatjev, Kulikov, Krychowiak, Miranchuk (Rybchinskiy, 89e) - Smolov (Zhemaletdinov, 64e) - Zé Luis. Entraîneur : Nikolić.





Atlético de Madrid (4-4-2) : Oblak - Trippier, Savić, Giménez, Renan Lodi - Correa (Lemar, 68e), H. Herrera, Saúl (Koke, 46e), M. Llorente (Vitolo, 68e, Töreira, 78e) - Suárez, João Felix. Entraîneur : Simeone.

Cheminots et matelassiers dos à dos. Vainqueur in extremis contre le RB Salzbourg grâce à un doublé de João Félix , l'Atlético de Madrid avait l'occasion de prendre trois nouveaux points ce mardi soir sur la pelouse du Lokomotiv Moscou. Mais contrairement à leur match contre le Bayer Munich , les Moscovites ont réussi à revenir dans la rencontre à la suite de l'ouverture du score adverse, avant de contenir les assauts madrilènes, et choper un point heureux au terme d'un match âpre (10 cartons jaunes), mais animé (1-1).Peu habitués à faire le jeu, lesont d'abord peiné à contourner le bloc adverse, avant que José María Giménez n'ouvre le score de la tête, bien aidé par la lenteur de Guilherme. On pense que ce but va permettre aux visiteurs de contrer leurs adversaires, mais les joueurs de Diego Simeone ne vont même pas en avoir le temps, puisque sur un centre involontairement contré de la main par Herrera, les locaux ont obtenu un penalty qu'Alekseï Miranchuk a aisément transforméCette égalisation réveille l'Atlético, et notamment Ángel Correa, dont la frappe a fracassé la barre transversale russe à la suite d'une talonnade bien sentie de Luis Suárez. Au retour des vestiaires, c'est Félix qui donne le ton, mais aussi des sueurs froides aux Russes, avant que Correa ne trouve une nouvelle fois la barre de Guilherme. Moins tranchants et moins créatifs en fin de rencontre, les Madrilènes n'arriveront pas à inscrire un pion mérité, perdant deux points importants pour la suite de leur campagne européenne.Vivement la première titularisation de Geoffrey Kondogbia.