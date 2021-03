L'Atlético s'offre Bilbao et conforte sa première place

Atlético de Madrid (4-4-2) : Oblak - Hermoso, Felipe, Savić, Trippier - Lemar (Saúl, 67e), Llorente (Kondogbia, 89e), Koke, Carrasco (Lodi, 89e) - João Félix (Correa, 67e), Suárez (Torreira, 72e). Entraîneur : Diego Simeone.



Athletic Club (4-4-2) : Simón - Yuri, Yeray, Nuñez, De Marcos (Capa, 81e) - Muniain (Morcillo, 81e), Vesga (Garcia, 59e), López (Vencedor, 73e), Berenguer - García (Villalibre, 73e), Williams. Entraîneur : Marcelino.

Alors que son avance a fondu ces dernières semaines, l'Atlético s'est redonné un peu d'air en battant l'Athletic en match en retard de la 18journée de Liga (2-1). Trois points qui permettent auxde repousser leur dauphin, le Barça, à six longueurs. Buteur face au Real Madrid dimanche dans le derby, Luis Suárez a enchaîné. L'Uruguayen, plutôt emprunté, s'est mis en évidence sur son seul éclair du match : une faute obtenue dans la surface, et un penalty qu'il a lui-même transformé (51). Le but de la victoire pour desqui avaient déjà trouvé la faille par Marcos Llorente, trouvé par Thomas Lemar (45+2).Logique, même si l'Atlético n'a pas beaucoup inquiété Unai Simón. Yannick Carrasco a tenté, certes, mais sans vraiment mettre en danger le portier (24, 34, 65). Difficile à manœuvrer depuis l'arrivée de Marcelino, l'Athletic avait ouvert le score, Iker Munian trompant Jan Oblak de manière peu académique, sur une passe d'Iñaki Williams (21). Mais plus rien d'autre à signaler côté basque, jusqu'à une tête d'Unai Núñez directement dans les bras d'Oblak (90+2). Mission accomplie pour le leader et pour Diego Simeone, désormais l'entraîneuravec le plus de victoires (309).Belle soirée, sauf pour Moussa Dembélé, toujours scotché sur le banc.