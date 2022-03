L'Atlético s'impose en force face au Betis

Betis (4-2-3-1) : Bravo - Guardado (Tello, 11e), Ruiz, Bartra, Sabaly - William Carvalho, Akouokou (Guido Rodríguez, 58e) - Joaquín (Juanmi, 66e), Fekir, Ruibal - Iglesias (Willian José, 66e). Entraîneur : Manuel Pellegrini.

Atlético de Madrid (5-3-2) : Oblak - Vrsaljko (Carrasco, 21e), Felipe, Giménez, Reinildo, Lodi (Lemar, 46e) - Llorente, Herrera, De Paul (Serrano, 83e) - Correa (Griezmann, 27e), João Félix (Suárez, 83e). Entraîneur : Diego Simeone.

Au Benito Villamarín ce dimanche soir, l'Atlético est passé par tous les scénarios afin de s'imposer face au Betis (1-3) et relancer le sprint à l'Europe.Et l'on peut dire que les Matelassiers n'ont pas tardé à réveiller leur monde, portés par la vitesse de João Félix. Profitant du beau service en retrait d'Ángel Correa, le Portugais a en effet surgi au point de penalty pour pousser le cuir au fond et permettre aux siens de prendre l'avantage. Une entame express, avant une série de blessures : Andrés Guardado a d'abord dû laisser sa place à Cristian Tello, suivi de Šime Vrsaljko remplacé par Yannick Carrasco et Correa par Antoine Griezmann. Pas de quoi déstabiliser les hommes de Diego Simeone, qui auraient pu faire le break dans la foulée, sans le retour de Youssouf Sabaly, venu ôter le ballon des pieds de Félix et Renan Lodi, filant seuls au but (36). L'occasion qu'il ne fallait dès lors pas manquer, puisque dans les cinq minutes de temps additionnel, la perte de balle d'Héctor Herrera devant sa surface a permis à Tello d'enrouler du gauche, sans contrôle, et d'égaliserÀ leur tour, les Beticos se procurent de belles situations, toujours avec Tello. L'ancien du Barça a ainsi perdu son face-à-face avec Jan Oblak (49), puis manqué de chance sur son corner rentrant, repoussé par le portier slovène (50). Mais comme en première période, ces gâchis ont bénéficié à l'adversaire et à Marcos Llorente, parti dans le dos de Víctor Ruiz pour offrir le doublé à Félix. Peu en vue depuis son entrée, Griezmann s'est finalement illustré au moment opportun, s'échappant à droite, piquant dans l'axe et régalant Thomas Lemar dans les cages vides. L'exacte réplique des deux réalisations précédentes. Il faudra travailler le marquage côté vert et blanc.Ce succès permet donc à l'Atlético (48 points) de remonter au quatrième rang et d'éjecter son adversaire du soir de la course à la Ligue des champions. Cinquième, le Betis reste à deux unités de la C1, mais semble tout de même avoir perdu du terrain.