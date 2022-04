L'Atlético s'impose à l'arrache contre l'Espanyol

Atlético (4-4-2) : Oblak - Vrsaljko (Cunha, 46e), Savić, Felipe, R. Lodi (Reinildo, 58e) - Llorente, Kondogbia, Koke, Lemar (Griezmann, 46e) - J. Félix (Carrasco, 46e), Correa (De Paul, 78e). Entraîneur : Diego Simeone.



Espanyol (3-4-2-1) : López - Calero, Gómez (Wu Lei, 80e), Cabrera - Gil (Aleix, Vidal, 46e), Bare (Melendo, 60e), Darder, Pedrosa (Vilà, 87e) - Vilhena (Morlanes, 60e), Puado - R. de Tomás. Entraîneur : Vicente Moreno.

Au bon souvenir de Yannick Carrasco.Après une mi-temps de mise en route, l'Atlético de Madrid a pensé faire le plus dur grâce à ses entrants, avant de constater que Jan Oblak ne pouvait pas éternellement repousser l'échéance. Un penalty de Carrasco au bout des arrêts de jeu est venu sauver la mise de la bande à Simeone, qui revient à hauteur du podium de Liga.Le portier slovène est d'ailleurs le premier à se mettre en valeur côté, en claquant au-dessus de sa barre une tête de Cabrera sur corner (7). La légère domination des Madrilènes reste bien trop stérile malgré plusieurs coups de pieds arrêtés et les cartons jaunes sont plus nombreux que les occasions de but. Un premier acte finalement bien terne – le septième consécutif sans marquer pour l'Atlético – achevé sur une triste image avec la blessure vraisemblablement musculaire de Thomas Lemar, qui rejoint les vestiaires en larmes. Largement remodelée devant à la reprise, la bande à Diego Simeone se montre enfin entreprenante. Oblak réalise encore des miracles devant Darder (51), et sur la contre-attaque menée par le trio d'entrants Griezmann-Cunha-Carrasco, le Belge ouvre le score après un joli numéroMieux, l'Atlético compte encore sur Oblak pour garder les devants sur une reprise de Raul de Tomás (69), mais va finir par se faire reprendre. Sur une frappe de Darder, le ballon ricoche avant de toucher le bras de Kondogbia, sanctionné bien sévèrement d'un deuxième avertissement (72). Le coup-franc du même De Tomás est dévié par Oblak, mais termine sa course au fond avec l'aide du poteau. Lespoussent pour forcer la décision et finissent par bénéficier d'un penalty peu évident accordé après un recours interminable à la vidéo pour une légère main du malheureux De Tomás sur corner. D'un doublé, Carrasco offre ainsi un succès devenu presque inespéré aux MatelassiersL'important, c'est les trois points.