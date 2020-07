L'Atlético s'arrache contre le Betis

Atlético (4-2-3-1) : Jan Oblak - Trippier, Savić, Hermoso, Renan Lodi - Thomas Partey, Saúl (Vitolo, 55e) - Correa (Felipe, 61e), Llorente (Carrasco, 55e), Koke - Álvaro Morata (Costa, 55e). Entraîneur : Diego Simeone.



Real Betis (4-3-3) : Dani Martín - Barragán (Emerson, 70e), Bartra, Sidnei, Moreno (Tello, 83e) - Guardado (Alfonso Pedraza, 83e), William Carvalho (Joaquin, 70e), Guido Rodriguez - Fekir, Loren (B. Iglesias, 83e), Canales. Entraîneur : Alexis Trujillo.

La troisième fois que l'Atlético aura fait trembler les filets aura été la bonne ce samedi soir au Wanda Metropolitano.Opposés au Betis, les hommes duSimeone ont d'abord cru ouvrir la marque avec une reprise d'Ángel Correa à la 22, mais l'arbitre a annulé le but avec l'aide du VAR, à cause d'une main de Marcos Llorente. Bis repetita un quart d'heure plus tard : M. Gonzalez annule un but d'Álvaro Morata, désigné hors jeu après consultation de la vidéo. 0-0 à la mi-temps d'un match terne.Les choses se compliquent pour lesà la 57. Mario Hermoso est expulsé pour un tacle par derrière à l'encontre de Lorenzo Moron. Mais les locaux vont réussir à faire la décision à 10 contre 11. À un quart d'heure de la fin, Diego Costa délivre son équipe en reprenant de la tête un coup franc de Yannick Carrasco. L'arbitre consulte à nouveau la vidéo, mais cette fois-ci, le but est bel et bien validé.Bousculé en seconde période, l'Atlético s'impose finalement 1-0 et sécurise définitivement sa place dans le top 4 du classement, synonyme de qualification pour l'édition 2020-21 de la Ligue des champions.