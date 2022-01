L'Atlético retourne Valence dans un match fou

Atlético de Madrid (4-4-2) : Oblak - Lodi (Correa, 46e), Hermoso, Giménez, Vrsaljko - Lemar (Cunha, 57e), Koke, De Paul, Carrasco (Serrano, 90e+9) - Félix (Felipe, 57e), Suárez. Entraîneur : Diego Simeone.



Valence CF (5-3-2) : Doménech - Correia (Mosquera, 72e), Foulquier, Diakhaby, Alderete (Koindredi, 54e), Lato (Vázquez, 72e) - Soler, Guillamón, Musah (Račić, 88e) - Guedes, Duro (Maxi Gómez, 72e). Entraîneur : José Bordalás.

Pris à leur propre jeu.Pour la réception de Valence au Wanda Metropolitano ce samedi soir, l'Atlético a retourné son adversaire dans les derniers instants et après avoir été mené de deux buts à la pause (3-2).En place, les Valenciens ont laissé le ballon à desvisiblement peu inspirés en début de partie. Une donnée profitant aux hommes de José Bordalás, partis en contre et dont Yunus Musah a conclu le travail. Décalé par Gonçalo Guedes, l'international américain a en effet ajusté une belle frappe rasante à l'entrée de la surface, trompant Jan Oblak au premier poteau. Une réalisation bientôt rejointe par celle d'Hugo Duro qui, au terme d'une séquence brouillonne devant les buts, est venu s'extirper des défenseurs pour conclure en face à faceConservant leur configuration prudente au retour des vestiaires, les Blanc et Noir n'ont pas tardé à subir. Des situations proches, achevées par l'entrée en jeu de Matheus Cunha, oublié sur un corner de Yannick Carrasco et parvenant à réduire la marque d'une reprise du plat du pied. L'Atléti a longtemps poussé, d'abord par Luis Suárez et un tir au-dessus (71), puis par Carrasco, enchaînant les dribbles comme à son habitude avant de voir son enroulé flirter avec le montant gauche de Doménech (80), mais la précision n'a pas souri. Il fallait en réalité attendre le temps additionnel, pour voir la folie s'activer : Carrasco (infatigable) délivrant une, mal repoussée par le portier adverse, permet à Ángel Correa de pousser le cuir au fond, avant que côté opposé et sur une action similaire, Cunha n'offre le cadeau de la délivrance à Mario Hermoso, totalement esseulé. Lesne peuvent que s'en vouloir.En piégeant son disciple Bordalás, Diego Simeone permet donc à l'Atlético de consolider sa quatrième place au classement, quand Valence stagne au neuvième rang.