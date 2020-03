L'Atlético retombe dans ses travers

Espanyol (4-4-2) : Diego López - Javi López, Bernardo, Cabrera, Dídac - Embarba (Pedrosa, 81e), Víctor Sánchez, Iturraspe (Melendo 72e), Darder - Wu Lei (Calleri, 71e), Raúl de Tomás. Entraîneur : Abelardo.



Atlético (4-4-2) : Oblak - Trippier, Savić, Felipe, Lodi - Koke, Thomas, Saúl, Carrasco (João Félix, 56e) - Correa (Vitolo, 70e), Morata (Diego Costa, 63e). Entraîneur : Diego Simeone.

RD

L'Atlético voyage toujours aussi mal.En quête de leur première victoire à l'extérieur en 2020 en Liga, lesn'ont pu faire mieux qu'un match nul à l'Espanyol Barcelone et confirment leurs difficultés à enchaîner cette saison. À l'heure où les regards espagnols sont déjà braqués sur Santiago-Bernabéu pour un sommet incandescent, Diego Simeone n'en a cure : «Clásico» Reste que le hasard du calendrier a fait que sa formation madrilène se retrouve à croiser le fer, elle aussi, avec une équipe catalane la même journée. Un avant-goût qui s'ouvre timidement, leslaissant délibérément le cuir à des visiteurs dont la domination territoriale s'avère stérile. Tout le contraire des pensionnaires du RCDE Stadium, qui se montrent incisifs à chaque incursion dans le camp adverse. De retour comme titulaire, Raúl de Tomás profite d'un débordement de Wu Lei pour pousser à la faute Savić qui marque contre son camp. À l'image de ses dernières sorties encourageantes face au Barça, Villarreal ou encore Wolverhampton ce jeudi en Europa League, l'Espanyol séduit depuis l'intronisation d'Abelardo. Et rate même la balle du break, lorsque Víctor Sánchez fracasse la barre d'Oblak (34).Malchanceux, puis estourbi dès l'entame du second acte. Saúl Niguez réveille les siens avec la manière en décrochant une sublime reprise de volée, qui ne laisse aucune chance à Diego López. Un sursaut d'orgueil que lesne parviennent pas à étirer, malgré les entrées successives de João Félix et Diego Costa. Sans inspiration, l'Atlético se heurte au bloc bas des partenaires de Sergi Darder qui s'évertuent à préserver le score jusqu'au coup de sifflet final. Un résultat nul qui ne fait clairement les affaires de personne.La troupe de Simeone compte provisoirement neuf longueurs de retard sur le Real tandis que l'Espanyol reste encalminé à sa place de lanterne rouge, à cinq points du premier non relégable.