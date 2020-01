L'Atlético reste malade contre Leganés

16

Atléti (4-4-2) : Oblak - Vrsaljko (Šaponjić, 88e), Savić, Felipe, R. Lodi - A. Correa (H. Herrera, 62e), T. Partey, M. Llorente (Vitolo, 46e), Saúl N. - Morata, J. Félix. Entraîneur : Diego Simeone.



Leganés (5-4-1) : Cuéllar - Rosales, Awaziem, Omeruo, Bustinza, J. Silva - Eraso (Ruibal, 61e), Recio, Roque Mesa, K. Rodrigues (G. Carillo, 78e) - Braithwaite (Ó. Rodríguez, 90e). Entraîneur : Javier Aguirre Onaindía.

Atlético au petit trot.Humilié par la Cultural y Deportiva Leonesa (D3) en Copa del Rey en milieu de semaine (2-1) après une défaite à Eibar le week-end denier (2-0), l'Atléti va mal et a réalisé une nouvelle contre-performance ce dimanche en concédant le nul sur sa pelouse face au faiblard Leganés, 19de Liga. Séville prend place sur le podium, et Getafe pourrait même prendre la quatrième place cet après-midi.Lesse sont bien procuré quelques occasions, à l'image de la frappasse d'Ángel Correa au-dessus (24) et une volée de Morata non concluante (37), alors que Jan Oblak a dû s'employer devant Kévin Rodrigues (10) et Martin Braithwaite (12). En deuxième, ce sont lesqui se sont le plus mis en action, sans parvenir à trouver la faille. Les ouailles du, très empruntées, n'ont même pas eu le temps de profiter de l'expulsion du portier Iván Cuéllar, averti une deuxième fois pour un gain de temps et qui a filé ses gants au défenseur Jonathan Silva dans le temps additionnel.Ça fait désormais 4 rencontres toutes compétitions confondues que les Madrilènes n'ont pas connu le succès.